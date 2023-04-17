В Минске меняют систему регулирования дорожного движения 17.04.2023, 10:55

Что изменится.

В общую систему будет интегрировано управление движением общественного транспорта. Кроме того, столичная ГАИ создаст комплекс управления инцидентами на Минской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом в эфире госТВ рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, сообщает OL.

Столичная Госавтоинспекция продолжает интегрировать отдельные системы информирования водителей и управления движением в единый интеллектуальный комплекс.

В этом году начата модернизация систем автоматического регулирования дорожного движения, куда интегрируется система управления движением общественного транспорта. А на МКАД скоро появится система управления инцидентами.

Такие системы давно и успешно применяются на оживленных автострадах за рубежом. Суть в том, что вся информация о внезапных изменениях дорожной обстановки, поступающая с видеокамер, датчиков, детекторов, будет оперативно отображаться на специальных информационных табло.

Благодаря этому водители смогут заранее узнать, что впереди ведутся ремонтные работы, возможно уплотнение потока движения из-за пробок на развязках или аварий.

Сергей Бабич также сообщил, что светофоры и перекрестки будут оборудоваться датчиками, считывающими данные транспортных потоков. Это позволит ГАИ принимать оперативные решения, например, по увеличению продолжительности «зеленой волны» либо ограничению движения.

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