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Киев получил десятки видео казней украинских военных солдатами РФ

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  • 17.04.2023, 11:00
Киев получил десятки видео казней украинских военных солдатами РФ

Украина открывает уголовные дела.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Офис президента Украины получил десятки видео вероятных казней воинов ВСУ российскими оккупантами.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в эфире «Свобода.Утро».

«Это только один из примеров, который мы показали, который опубликовала российская сторона. А ведь на самом деле их очень много, их тысячи, возможно. На самом деле я, как омбудсмен Украины, получал десятки подобных видео. Мы их не публикуем, понятно. Но все это накапливается. Мы открываем уголовные дела. Это делает Офис генерального прокурора», — отметил он.

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