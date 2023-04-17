Названы самые дешевые новые автомобили, которые можно купить в Беларуси 5 17.04.2023, 11:02

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Список удивит.

Выбор новых легковых автомобилей в Беларуси сейчас сильно изменился, а цены значительно выросли. Покупательский спрос превышает предложения дилеров.

«Блог Гродно» посмотрел, какие самые дешевые модели новых машин продают автосалоны.

В десятку самых дешевых новых авто, которые продают дилеры, входят китайские и российские бренды. Однако некоторые дилеры хоть и сообщают цену на машины, добавляют, что в наличии нет, покупателю придется ожидать, так как поставляются они под заказ. Многие машины произведены в прошлом году, но есть и те, которые сошли с конвейера в 2023-м.

• Дешевле всего можно купить Lada Granta liftback — 38 500, 39 400, 40 500 рублей, цена зависит от комплектации.

• Трехдверный пятиместный внедорожник Niva Legend 3D стоит 40 000 рублей, машина произведена в 2023 году. Авто с бензиновым двигателем объемом 1,7 литра, полным приводом, МКПП.

• Седан Geely Emgrand в стандартной комплектации стоит 49 200 рублей. В этом авто бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, передний привод, МКПП.

• Собранный в России Renault Logan Stepway есть в трех комплектациях, от этого зависит цена — 50 900, 52 100 и 59 900 рублей. Отметим, что еще в декабре прошлого года минимальная стоимость этой модели была 44 900 рублей и 54 800 рублей за авто в расширенной комплектации.

• Универсал Lada Vesta SW Comfort продают за 52 500 рублей. Авто работает на бензине, объем двигателя 1,6 литра, передний привод, МКПП.

• Внедорожник Niva Travel Comfort 2023 года выпуска продают за 57 000 рублей. В машине бензиновый двигатель объемом 1,7 литра, полный привод, МКПП.

• Кроссовер Geely Coolray в стандартной комплектации можно купить за 62 815 рублей. В авто бензиновый двигатель объемом почти 1,5 литра, передний привод, АКПП.

• За 63 200 рублей автодилер предлагает купить китайский кроссовер Chery Tiggo 4 с передним приводом. Машину поставят в Беларусь под заказ.

• Кроссовер Lada XRAY Cross Luxe Prestige стоит 64 500 рублей. В авто двигатель объемом 1,8 литра, работающий на бензине, передний привод и МКПП.

• От 65 900 рублей начинается цена на китайский кроссовер Haval Jolion с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, передним приводом и МКПП.

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