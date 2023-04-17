Зачем министр обороны КНР приезжал в Москву? Эль Мюрид

17.04.2023, 11:33

Помощи не будет.

Вчерашняя встреча Путина с министром обороны Китая, вероятнее всего, мало связана с конфликтом на Украине. Точнее, связана, но не прямо.

Китайцев, безусловно, крайне тревожит военное истощение России, которое ведет, ко всему прочему, к переброске боеспособных частей с Дальнего Востока и изменению в том регионе существующих военных балансов.

Это может отразиться на активности Японии, которую китайцы придерживают демонстрацией пусков ракет Северной Кореи, но бесконечно это продолжаться не может.

По всей видимости, китайский министр привез Путину послание от его друга Си Цзиньпина с настоятельным пожеланием и рекомендацией по минимальному уровню военного потенциала, который Кремль должен держать в регионе при любых событиях в любом другом месте.

Пропаганда, скорее всего, будет закатывать глаза и по секрету рассказывать о помощи, которую Китай вот-вот начнет посылать своему великому соседу. Но помощи не будет точно - об этом заявлено более чем однозначно, а вот по поводу обеспокоенностей Китая - здесь как раз приезд министра обороны выглядит более чем логично.

Эль Мюрид, Telegram

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