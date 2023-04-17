Российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии 4 17.04.2023, 11:51

3,730

Владимир Кара-Мурза

Фото: Getty Images

Дипломатов и журналистов в зал заседания не пустили.

В России суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу.

Его обвинили в распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ), участии в деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1 УК РФ) и госизмене (статья 275 УК РФ).

Поддержать Владимира Кара-Мурзу пришли представитель посольства США в Москве Дэвид Бернстин, дипломаты разных стран и председатель международного «Мемориала» Ян Рачинский. Дипломатов и журналистов в зал заседания не пустили, они все находились в комнате для трансляций. Когда в суд привели Кара-Мурзу, в этой комнате отключили динамик, пишет Sota.

В своем последнем слове Кара-Мурза отметил, что находится в тюрьме за свои политические взгляды.

«В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание», – подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».