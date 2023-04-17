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В Минске продают малину по $57 за килограмм

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  • 17.04.2023, 12:02
  • 1,510
В Минске продают малину по $57 за килограмм

Голубику - по $41.

В одном из минских магазинов малину из Марокко продают по 18 рублей за упаковку в 125 граммов, пишет nv-online.info. В пересчете за килограмм — 143,92 рубля.

Чилийская голубика в этом же магазине стоит 103 рубля 96 копеек за килограмм (упаковка 250 грамм — 26 рублей), кукуруза из Таиланда — 71,92 рубля за килограмм (лоток 125 грамм — 9 рублей).

В продаже также есть импорт по более доступным ценам: мандарины — по 6 рублей за килограмм, груши — по 8 рублей, индийский зеленый виноград — по 12 рублей.

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