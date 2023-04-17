Загадочная спиральная «галактика» появилась в небе над Аляской 17.04.2023, 12:48

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Что это?

Жители штата Аляска постоянно наблюдают появление в небе красочных полярных сияний, которые появляются в результате взаимодействия солнечных частиц с частицами в верхних слоях атмосферы Земли. Но светящаяся спираль, появившаяся недавно в небе, озадачила многих. В частности, местный фотограф, делающий снимки полярных сияний, такого явления еще никогда не видел, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Фотограф Тодд Салат, который делает снимки полярных сияний на Аляске, был очень удивлен, когда смог запечатлеть необычное явление в небе на фоне красочного полярного сияния. Эта светящаяся спираль, похожая на спиральную галактику появилась рано утром в субботу, 15 апреля, в небе недалеко от города Делта-Джанкшен, штат Аляска, США. По его словам, такого явления он еще никогда не наблюдал. Эта светящаяся спираль увеличивалась в размерах по мере ее перемещения по небу.

По словам Салата, он успел сделать несколько потрясающих фотографий этого явления и даже объединил их в короткий видеоролик.

- Я впервые видел такой светящийся водоворот в небе, который перемещается сквозь полярное сияние. Это было похоже на настоящее атмосферное произведение искусства, — говорит Салат.

Но оказалось, что ничего сверхъестественного в этом явлении нет, это не спиральная галактика и не проявление действий инопланетян. Светящаяся спираль имеет более просто объяснение. Примерно за 3 часа до появления спирали в небе над Аляской, со стартовой площадки в штате Калифорния (то есть на другом конце США) состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX, которая вывела в космос 51 спутник на околоземную орбиту.

Через несколько минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась обратно, а вторая ступень продолжила свой полет, чтобы доставить спутники на орбиту. После того, как она выпустила спутники, то начала возвращаться в атмосферу Земли по спиральной траектории.

Во время этого спуска из двигателей второй ступени ракеты начали вырываться остатки топлива и водяной пар, который содержался в нем начал замерзать и превратился в крошечные кристаллы, отражающие свет. Таким образом и появилась светящаяся спиральная галактика в небе над Аляской. Кстати, не только Салат смог сделать снимок удивительного атмосферного явления, такими же изображениями поделились в Сети и другие жители Аляски.

Хотя светящаяся спираль и представляет собой красочное явление, все же не все ученые хотели бы наблюдать его в небе и для этого есть важная причина. Иногда возвращающиеся в атмосферу ракеты, которые вывели в космос спутники, создают такие спирали. Но сам факт все более частых запусков этих спутников очень тревожит астрономов. Они говорят, что такие спутниковые группировки все больше и больше мешают проводить наблюдения за космосом.

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