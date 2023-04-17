Налоговая провела спецоперацию по изобличению парикмахера 17.04.2023, 13:18

иллюстративное фото

Все началось с жалобы недовольной клиентки.

Налоговая рассказала о столичном парикмахере, который оказывал услуги за наличные.

Налоговая обратила внимание на мастера после того, как в нее поступила жалоба от недовольной клиентки.

Ведомство подняло документы и выяснило, что ООО подает декларации с нулевой выручкой, но не спешит ликвидироваться. Несмотря на такие низкие показатели, компания арендует помещение в одном из офисных центров столицы, личный телефон директора встречался в рекламе парикмахерских услуг, а кассового оборудования на балансе ООО нет.

Сотрудник налоговой записался на стрижку.

«Тут надо сделать небольшую оговорку. Директор наш не так-то и прост, и „с улицы“ записаться к нему на прием с первого раза не получилось — звонок от незнакомого абонента был принят без энтузиазма и без взаимности: никто никого не стрижет, вы ошиблись», — рассказали в МНС.

В итоге, чтобы визит к нему состоялся, налоговой пришлось ссылаться на другого его клиента — судя по всему, речь шла о той самой недовольной клиентке.

«Меня подставил кто-то из своих, ведь я стригу только знакомых», — заявил налоговой 60-летний мастер.

В ходе разбирательства факт нарушения налогового законодательства подтвердился. Кроме этого, была установлена сокрытая выручка общества в размере 4456 рублей, которая с июня 2022 года принималась без применения кассового оборудования.

В итоге налоговая выписала ему штраф.

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