Генерал ВСУ о вооружении россиян: Еще мой прадед таким воевал 3 17.04.2023, 13:35

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иллюстративное фото

Из-за проблем с оружием россияне воюют с винтовками 19-го века.

У России серьезные проблемы с оружием. РФ не успевает производить большое количество вооружения, которое потерял на войне в Украине. У государства-агрессора еще есть живая сила и ресурсы, но они не смогут быстро восстановить свой потенциал.

Такое мнение «24 Каналу» выразил генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, россияне уже даже применяют на войне винтовки Мосина, которые были разработаны еще в 19 веке.

Романенко отметил, что большое количество современного оружия, которое потеряли захватчики на войне в Украине, Россия не успевает производить.

- У меня прадед воевал с этой винтовкой. Он был разведчиком и совершил 4 солдатских подвига. Мосин даже не в 20, а в 19 веке разработал эту винтовку. Если россияне вынуждены получать такое оружие, то это о многом говорит, – сказал военный эксперт.

Игорь Романенко подчеркнул, что у России до сих пор есть живая сила. В действительности враг не прекращал так называемую частичную мобилизацию, а продолжает проводить ее тайно. Приблизительно 300 тысяч россиян уже бросили на фронт в Украину.

- Они делают это тайно. Оформляют «добровольческие» отряды, для которых планируют набрать еще 400 тысяч. То есть увеличить свою армию, но сделать это быстро они не могут. Они боятся, что это подорвет и так достаточно непростое состояние. Оно постепенно ухудшается в России на этих болотах «глубинного народа», – заметил он.

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке убежден, что Россия не сможет быстро восстановить утраченные силы. По его мнению, украинским защитникам следует повысить эффективность оружия, уничтожать врага, выполнять оборонные и контрнаступательные задачи.

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