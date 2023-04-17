Зачем глава Минобороны Китая встречался с Путиным? 17.04.2023, 13:42

4,250

Александр Хара

Политолог рассказал, как складываются отношения Пекина и Москвы.

Владимир Путин в Пасху провел встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Во встрече также принял участие глава российского минобороны России Сергей Шойгу.

Зачем понадобилась эта встреча? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с украинским дипломатом, политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой.

— Очевидно, что это развитие всех стратегических решений, которые были приняты во время визита Си Цзиньпина. Это связано с неспособностью российской экономики продуцировать оружие, необходимое для поддержания на том самом уровне высокой интенсивности войны в Украине. Я уже не говорю про то, чтобы кардинальным образом хотя бы что-то на тактических участках изменить.

Россия, во-первых, пытается получить от Китая необходимое. И второе — на днях начались большие маневры Тихоокеанского флота Российской Федерации, с помощью которых Россия пытается показать, что она надежный партнер в регионе и может грозить тому же японскому соседу, южнокорейскому и, естественно, американцам. С одной стороны, россияне пытаются показать свою необходимость, с другой — выпросить у Китая поддержку для продолжения войны в Украине.

— Окажет ли Китай помощь России в войне против Украины?

— Во-первых, он уже оказывает дипломатическую поддержку всякими своими псевдомиротворческими инициативами. Они направлены не на длительный и справедливый мир, а на закрепление России на временно оккупированных территориях, чтобы она могла готовиться к следующему нападению на Украину.

Второй момент — Китай в риторическом плане повторяет все те же самые кремлевские пропагандистские клише о том, что это Америка спровоцировала конфликт, что Украина в принципе не является субъектной, что когда она хотела договориться с россиянами, именно американцы остановили это. То есть всю эту пропагандистскую мишуру.

Естественно, мы не забываем, что за 2022-й год на 180 миллионов долларов (в два раза больше, чем в 2021-м году) было продано чипов непосредственно из Китая в Российскую Федерацию. Были еще поставки через Турцию на 12 миллионов, Саудовскую Аравию и другие страны. Это как бы косвенная поддержка. Были поставки товаров двойного назначения, в том числе и беспилотников. Были поставки бронежилетов и другой защитной экипировки, в том числе — порядка тысячи автоматических винтовок. Я понимаю, что это не ракеты, самолеты или танки, но все равно это уже участие.

По большому счету, если будет найден хоть один китайский снаряд на нашей территории, это будет даже сигнал не того, что китайцы решили помочь своим младшим партнерам как-то изменить ситуацию на поле сражения. Это будет сигнал, что китайцы приняли решение вторгаться в Тайвань. Буквально в этом месяце мы видели достаточно бурную реакцию на визит президента Тайваня в Соединенные Штаты, несмотря на то, что в Вашингтоне его не принимали. Это сделали вне столицы, чтобы специально не дразнить китайцев. Но самое главное — Си Цзиньпин сейчас решает, насколько, как ему кажется, американцы готовятся к войне с Китаем за Тайвань и будут усиливать всевозможные действия по сдерживанию Китая, а с другой стороны — помогать вооружаться Тайваню и увеличивать свои возможности в регионе.

Если это воспринимается Китаем как уже принятые решения, которые ведут к безальтернативной войне, то тогда он может принять решение попытаться разрушить европейское единство через поддержку России с одной стороны и призывами к миру с другой. Таким образом он может решить, что торговые отношения с Соединенными Штатами не имеют настолько большого значения. На самом деле, это главный фактор, который сдерживает поддержку России со стороны Китая, это 690 миллиардов долларов двусторонней торговли, когда с Россией лишь 190. А в Китае есть большущие экономические проблемы.

Я не могу сказать, что в голове у Си Цзиньпина, но однозначно, что он взвешивает шаги. Он пытается понять, что получит, если поможет сейчас Путину не проиграть эту войну, попытается разделить европейцев и американцев. При этом Си понимает и негативные последствия, что увеличатся санкции и уменьшится торговый оборот. А это необходимо, чтобы решать внутренние проблемы. Последние полтора года пандемии ужасно ударили по социально-экономической стабильности в Китае. Поэтому у Си Цзиньпина дилемма — если он верит, что конфликт неминуем, тогда он может рискнуть и начать поставлять России снаряды, ракеты и другое оборудование. В другом случае будет пытаться делать это незаметно через посредников, каким-то образом скрывая свое непосредственное участие. Однако то, что он поддерживает Россию, ни у кого нет никаких сомнений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».