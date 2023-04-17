Newsweek рассказал, на какой день Украина готовила контрнаступление 3 17.04.2023, 13:52

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К этому дню ВСУ планировали получить большую часть оружия, обещанного Западом.

Украина планировала начать контрнаступление 30 апреля. Об этой дате пишет журнал Newsweek, ссылаясь на секретные документы Пентагона и американской разведки, «слитые» в сеть.

Именно к 30 апреля ВСУ планировали получить большую часть оружия, обещанного Западом.

Ранее The Washington Post сообщила, что контрнаступление, запланированное на весну, пришлось отложить из-за погодных условий, медленных поставок оборудования, нехватки боеприпасов и сливов секретных документов.

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