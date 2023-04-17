Что происходит на валютном рынке в Минске? 17.04.2023, 13:56

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Доллар подорожал на первых торгах недели.

Сегодня, 17 апреля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,43% — до 2,9482 рубля.

Курс евро упал на 0,28% — до 3,2425 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,02% — до 3,6075 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,08% — до 4,292 рубля за 10 юаней.

Как отметили banki24.by, доллар подорожал до максимума за 5 дней, евро опустился до минимума за 4 дня, а российский рубль — за 10 дней.

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