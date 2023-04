ДекаПУтация 2 Андрей Пионтковский

Апрельские тезисы.

1) РФ является органичным продолжением государства СССР. Назовем этот непрерывный исторический субъект «СССРФ». Все преобразования, прошедшие в СССРФ за последние десятилетия, не были результатом антикоммунистической революции или массового демократического движения. Напротив, были реализованы все золотые мечты правящей партийно-гэбистской номенклатуры, которая и задумала перестройку в середине 80-х годов. Чтобы усадить в новогоднюю ночь 2000-го на трон приблатненного Спасителя, властям пришлось совершить столь чудовищное преступление, что ошеломленные оппоненты просто не осмелились назвать его вслух и покорились.

После «учений» в Рязани всем кроме желавших себя обмануть стало очевидно, что серия взрывов домов в России была организована властью, чтобы обвинить чеченцев, развязать войну и победоносно замочить в патриотических сортирах и Чечню и Россию.

Через 20 лет возмужавшие Путин и Патрушев замахнулись на гораздо более масштабный перформанс – эпохальную Победу над Западом в Четвертой мировой войне в качестве реванша за поражение СССР в Третьей (холодной). Десятилетиями культивируемое историческое победобесие плавно переросло в победобесие live. Счета «хорошего Гитлера» к Западу намного масштабней и мучительней, чем просто потеря каких-то зон доминирования. Запад веками воспринимался правителями Кремля как экзистенциальный вызов самим фактом своего существования как возможной исторической альтернативы. Очарованные технологическими плодами Запада и жадно желавшие ими овладеть (внедрить) наши ордынские ханы – «модернизаторы» всегда с животным страхом отвергали корни западной цивилизации и ее воздух – ненавистный им воздух Великой Хартии Вольностей (1215), а не почитаемой ими Великой Ясы (1206).

2) Путин и Патрушев были абсолютно убеждены сами и убедили всю правящую верхушку, что у них появилась уникальная возможность одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение СССР. «Пиндосы отступят перед ядерным шантажом и сдадут Прибалтику», – полагали кремлевские мудрецы. «Как Чемберлен сдал Чехословакию, как Обама сдал Сирию, отказавшись от собственных красных линий, когда ему даже никто ничем не угрожал». «Собирайте монатки и убирайтесь вон» – потребовал у 30 стран НАТО толстомордый замминистра. «Если откажетесь, вас постигнут катастрофы, невиданные в вашей тысячелетней истории», – уточнил будущий Властелин Мира.

Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, был настолько притягателен и сулил такие головокружительные геополитические дивиденды, что недофюрер недоимперии не мог избежать искушения и упрямо шел навстречу своему ядерному Аустерлицу. Который обернулся конвенциональным Ватерлоо.

Судьба мира решалась в Битве за Гостомель в феврале 2022 года. Если бы Киев пал и в ореоле своей «победы» угрожающе размахивающий ядерной елдой Путин появился на границах Балтии и Польши, то Запад образца февраля 2022 мог бы дрогнуть и безумный план двух П восторжествовать.

За прошедший год многое изменилось. Украина своим героическим сопротивлением агрессору совершила подвиг Геракла, втащив буквально за шиворот гедонистский Запад обратно в мировую Историю. США, наконец, достойно ответили на ядерный шантаж, очень внятно объяснив Пу, что с ним лично произойдет, если он только потянется к ядерному оружию. В конвенциональном превосходстве Запада Пу и сам никогда не сомневался. Он вчистую проиграл объявленную им Западу Четвертую мировую войну и мечтает сейчас о прекращении огня, которое он мог бы продать глубинному пиплу как фейковую «почетную ничью». Но сама мировая война не закончилась. Из-за спины неудачливого гопника из питерской подворотни появился другой актор.

3) На протяжении почти всей своей истории, и безусловно сегодня СССРФ являлся и является фашистским государством. Т.е., для кого сама история СССРФ не является самодостаточным определением фашизма, могут обратиться, например, к эссе Умберто Эко «Вечный фашизм». Или прочесть в «Третий путь .... к рабству» хронику преступлений, совершаемых в наши дни рашистами в России, Украине, Сирии.

Ближайшими к СССРФ образцами фашистского государства в новейшей истории являются Третий Рейх и КНР. Самой большой опасностью для человечества в ХХ века была возможность военно-политического союза Третьего рейха и СССРФ. Достаточно вспомнить сколько стран эта сладкая парочка дружно снесла с политической карты мира в 1939-1941 годах. Вероятность восстановления в той или иной форме такого союза оставалась реальной как минимум до осени 1943 года. В XXI веке угрозой для Запада и для всего мира становится складывающийся на наших глазах на базе полного подчинения СССРФ Китаю союз двух фашистских диктатур. Он кажется более устойчивым чем альянс СССРФ и Третьего рейха. Потенциалы Сталина и Гитлера были сопоставимы, каждый хотел быть единственным Паханом. Двум медведям было тесно в одной фашистской берлоге. В случае уже просравшего войну Пу и ее еще не просравшего Си нет никаких двух медведей. Есть кролик с представляющими для «союзника» определенный интерес ресурсами (нефть, газ, лес, вода, ядерный арсенал, самки детородного возраста) и есть удав.

4) Совершив, по существу, государственный переворот и провозгласив себя китайским Императором, товарищ Си без всякой паузы приступил к формированию мировой Империи Зла, призванной реализовать ту же историческую миссию, на которой сломались два варварских дилетанта Пу и Па, – унижение и уничтожение ненавистного Запада. Карта явно идет ему в руки, и он азартно призывает своих генералов не бояться войны с США. Еще бы – за неполный прошлый месяц три выдающихся внешнеполитических успеха! Объединение под эгидой Китая ведущих спонсоров шиитского и суннитского терроризма – Ирана и СА – на антиамериканской и антиизраильской платформе. Публичное вручение в Кремле присягнувшему ему Пу ярлыка на правление до 2030 года на условиях полного подчинения того интересам империи. И, наконец, last but not the least – виртуозная вербовка Макрона, гарантировавшего Си экономический и технологический тыл в случае американской тотальной блокады.

5) Си однако, пал жертвой череды собственных впечатляющих триумфов. Их синергетический эффект взорвал американский политикум. Прекратились бесплодные дискуссии на тему, кто наиболее опасный враг Америки – Си или Пу? Конечно, Си! Но, именно поэтому его вассал Пу должен быть немедленно нейтрализован. И соответственно – должны ли поставки западного оружия обеспечить «мягенькую» победу Украины или беспощадную? Конечно, беспощадную. Потому что «мягенькая» победа в представлении известных идеологов «Не-поражения Украины» означала бы замораживание конфликта на какой-то линии соприкосновения сторон. А в ходе полномасштабной войны США и Китая, которая будет, прежде всего, огромным морским сражением, КНР станет искать более емкий способ использовать свой неограниченный ресурс человеческого мяса. 5-6 миллионов китайских добровольцев могут разморозить вяло текущий конфликт и создать серьезное напряжение на европейском фланге обороны Запада. Не говоря уже о судьбе российского ядерного арсенала.

В целом, в Вашингтоне складывается широкий двухпартийный консенсус: как можно скорее рубить русскую голову китайского дракона. Тем более, что ЗСУ с огромным энтузиазмом выполнят эту еще одну возложенную на них Провидением историческую миссию.

Похожая судьба ожидает и иранскую голову китайского чудища. Но ею займется уже другая доблестная армия. Есть некоторые основания полагать, что показательная двойная декапитация заставит оставшуюся голову дракона схватиться за себя саму и одуматься.

6). Что касается постпутинской России, то в отношении её цели США, вовлеченных в войну (гибридную или горячую) с Китаем, формулируются предельно просто: After Ukraine wins its war with Russia we must aim to split the Russia – China axis. Что, вовсе не означает заинтересованности Вашингтона в полномасштабном распаде России. Скорее наоборот. Потому что такой процесс почти наверняка приведет к доминированию КНР над всей богатой ресурсами территорией Сибири, включая район Берингова пролива. В любом случае Китай вернет себе земли, отошедшие к России по Айгунскому и Пекинскому договорам. А в случае появления в Сибири самостоятельных образований, те окажутся под экономическим и политическим контролем Пекина. Напротив, если на значительной части бывшей СССРФ сохранится центральная власть, то какими бы антизападными ни были ее исходные инстинкты и установки, она будет, прежде всего, стремиться избавиться от вассальных отношений с Китаем. Собственно идея освобождения от больше чем союза – единственное, что может скреплять это государство. Пока продолжается война США и Китая, Вашингтон будет заинтересован в некоем прагматическом взаимодействии с новой российской властью. Против чего, разумеется, будет категорически возражать основная держава-победительница первой фазы войны Украина, настаивая, прежде всего, на выплате наследниками СССРФ репараций и суровом наказании российских военных преступников.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

