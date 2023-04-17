«Белорусские генералы трясутся в бункерах» 17.04.2023, 14:22

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Что пугает Лукашенко, предвидящего неизбежность скорой расплаты.

Чем чаще Александр Лукашенко заявляет, что «Россия не может проиграть в этой войне», чем больше он «закручивает гайки», распространяя политические репрессии на все более широкие круги общества, тем больше он требует гарантий собственной безопасности от своего единственного хозяина и спонсора, тем очевиднее становится его личный страх перед неумолимо приближающимися событиями, пишет Виктор Богдевич для «Радыё Свабода».

А то, что они уже близки и что их исход может быть не таким, как уверяет его пропаганда, несомненно чувствует и сам Лукашенко с его тонкой политической интуицией.

В ожидании украинского контрнаступления

Окружение белорусского диктатора с тревогой ждет скорого украинского контрнаступления – непредсказуемого и беспощадного, с неопределенным финалом и последствиями, которые с большой долей вероятности напрямую затронут минский режим. Александр Лукашенко готовится к этому, как может: укрепляет границу с Украиной; пугает Запад российским ядерным оружием; требует от России дополнительных гарантий (а вдруг наступление будет настолько успешным, что украинцы не только вернут Донбасс и Крым, но и вспомнят, откуда танки шли в Киев в феврале 2022 года?).

Из этой же серии – массовые призывы и внезапные внеплановые воинские сборы резервистов; заявление секретаря Совета безопасности Вольфовича о возможном возвращении практики обязательного призыва студентов в армию; общая милитаристская истерия официальной пропаганды.

А самое главное – это непрерывный поток политических репрессий... Он не прекращается и не прекратится в ближайшее время, ведь это, пожалуй, единственный доступный Лукашенко способ продемонстрировать стране свою жестокость, решительность и бескомпромиссность.

Опыт диктатур показывает: чтобы не вызывать колебаний у окружающих и держать общество в полном повиновении, диктатор, даже перед лицом угрозы собственного неминуемого краха, должен до последнего момента делать вид, что ситуация находится под его жестким контролем. Для этого необходимо проявлять активность. Вот и у Лукашенко: «деструктивные ячейки» выявляются, «экстремисты» арестовываются, суды выносят суровые приговоры, «зачистка» охватывает все новые регионы...

Это часто случалось в диктатурах на последних этапах их существования. Например, в последние недели существования Третьего рейха, весной 1945 года, когда советская дальнобойная артиллерия в полную силу обстреливала Берлин, а танки прорывались в пригороды немецкой столицы, в подвалах рейхсканцелярии по–прежнему проводились допросы антифашистов, СС и СД продолжали выявлять и арестовывать нелояльных режиму лиц, тюрьмы были переполнены заключенными–полицейскими.

Последняя надежда – «Вундерваффе»

Когда 17 февраля 2022 года, за неделю до начала российского вторжения в Украину, Лукашенко заявил, что готов разместить на своей территории не только ядерное, но и какое–то «сверхядерное» оружие, многие лишь скептически улыбались: мол, хвастался, говорил о каком–то «сверхъядерном» оружии?...

Хотя намеки на «супероружие» как способ шантажа им оппонентов – вовсе не выдумка Лукашенко. Нечто подобное мир уже слышал. В 1943 году гитлеровский рейхсминистр вооружений Альберт Шпейер сказал: «Затяжная война будет выиграна с помощью чудо–оружия». Имелись в виду ядерные исследования, которые активно велись в Рейхе и должны были завершиться созданием ядерной бомбы.

Примечательно, что сам термин «вундерваффе» (чудо–оружие или супероружие) придумали не инженеры–оружейники, а пропагандисты из ведомства Геббельса. Емкий и яркий образ должен был устрашить врага, поддержать боевой дух воинов и успокоить панические настроения у населения. Гитлер очень любил этот термин. «Я уверен в завтрашнем дне. «Оружие возмездия», которым я обладаю, изменит ситуацию в пользу Третьего рейха», — заявил он 24 февраля 1945 года, за два месяца до своей позорной кончины. Если бы ему действительно удалось получить в свое распоряжение ядерную бомбу, исход войны мог быть совсем другим. По крайней мере, сценарий сепаратных переговоров и примирения с Западом не выглядел бы таким безнадежным, как у Даллеса и Вольфа в Берне, Швейцария, в марте 1945 года. Гитлер действительно мог заставить напуганный мир оставить его диктатуру в покое на какое–то время и при определенных условиях.

«Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас разговаривали по–другому», — сокрушался Лукашенко в апреле 2010 года, сетуя на холодное отношение западных политиков к его режиму. Сегодня, когда давняя мечта Лукашенко вот–вот сбудется и российские ядерные ракеты будут подвешиваться под крыльями белорусских самолетов, цели белорусского диктатора чем–то напоминают тайные цели Гитлера перед крахом Третьего рейха: «Только не трогайте мою диктатуру»...

«Атлантический вал»

Спутники показывают, что российские войска в Украине активно готовятся к широкомасштабной обороне. Это видно прежде всего в Крыму: сразу за административной границей с Херсонской областью, в районе Армянска и Перекопского вала, появилась двойная линия траншей, протянувшаяся на десятки километров.

Подобные инженерные укрепления, противотанковые траншеи («зубы дракона»), многокилометровые траншеи пересекают украинские степи во многих местах Запорожской области... Укрепительные сооружения есть и в других местах оккупированной русскими оккупантами украинской территории.

Несомненно, масштаб российского вторжения в Украину непропорционален масштабам Второй мировой войны, но некоторые эпизоды и операции невольно наводят на эти сравнения. В этом смысле нынешнее тревожно–нервное ожидание русского агрессора можно сравнить с атмосферой, царившей в государстве нацистов весной 1944 года.

Судя по всему, дела у Гитлера на фронтах не так уж плохи. Войска вермахта стоят за сотни километров от границ Рейха — под Полоцком и Варшавой, в Париже и Амстердаме, Риме и на Балканах. Но реальная угроза высадки союзников и открытия Второго фронта уже нависла над оккупированной Гитлером Европой. И из США, и из Великобритании поступают сообщения о подготовке сотен десантных кораблей. Это сотни тысяч солдат, современная техника и оружие... И все это скоро появится где–нибудь на побережье Северного моря или Балтики. Где? Это, пожалуй, самый большой секрет союзников.

Гитлер судорожно проталкивает строительство и укрепление «Атлантического вала» — огромной полосы береговых укреплений, которая должна простираться на 5000 километров — от Бискайского залива на границе с Испанией до островов Дании и фьордов Норвегии. Во всех кинотеатрах Рейха показывают пропагандистские фильмы об этом Атлантическом вале, который показан неприступным и непреодолимым для врага. Даже знаменитый немецкий режиссер того времени Арнольд Функ снял одну из лент на эту тему.

Эти фильмы в виде трофейных копий доходят и до союзников. Некоторые исследователи склонны считать, что переоценка возможностей этого вала была одной из причин, почему открытие Второго фронта постоянно откладывалось и откладывалось. Тогда, конечно, запугать либеральный Запад было гораздо сложнее, чем сейчас: не было ни интернета, ни соцсетей, ни даже полноценного телевидения. И все же нацистская пропаганда дошла и до Запада – хотя бы в виде истерических речей Гитлера и Геббельса, которые постоянно транслировались нацистским радио «Reichs–Rundfunk».

На самом деле Атлантический вал не оправдал надежд Гитлера. Немецкий вермахт не имел возможности контролировать все 5000 километров побережья. А высадка 156 000 американских и британских солдат в Нормандии, начавшаяся 6 июня 1944 года, в целом удалась. Кстати, относительно слабые немецкие гарнизоны располагались на побережье Нормандии (одна артиллерийская батарея на 20 километров береговой линии). Они не смогли противостоять мощному десанту союзников. Второй фронт в Европе был открыт в июне 1944 года. Во многом именно благодаря этому освобождение территории Беларуси летом 1944 года было таким стремительным и успешным.

Конечно, то, что строится сегодня на направлениях возможного контрнаступления украинских войск, — лишь бледно–карикатурная копия Атлантического вала. Как пародию на мощную «вторую армию мира» выглядят колонны бронеавтомобилей и старых советских танков 60–х и 70–х годов выпуска. Многие из них, кстати, собраны на старых советских базах на территории Беларуси, и передвигаться на фронт они могут только на железнодорожных платформах. Сколько таких поездов ушло из Беларуси в восточном направлении за последние 14 месяцев...

Куда делся генерал Венк?

В воспоминаниях о последних днях Гитлера и Третьего рейха часто встречается имя генерала Вальтера Венка. В советской киноэпопее 70–х годов «Освобождение», созданной на основе документов и свидетельств окружения фюрера, истеричный Гитлер кричит в своем бункере в один из последних дней апреля 1945 года: «Армия генерала Венка идет на Берлин! Она отбросит русских! Геббельс, немедленно свяжитесь с генералом Венком! Когда его армия подойдет к Берлину?! Когда?!»

Это была последняя надежда Гитлера, в чем его поддержали и те генералы, которые остались ему верны до конца, — Борман, Йодль, Кейтель. К западу от Берлина, на Эльбе, стояла 12–я резервная армия молодого генерала Венка. И Гитлер был уверен, что это последний шанс: она повернет на восток, победит Жукова и Конева и разблокирует Берлин...

Генерал Венк устно пообещал фельдмаршалу Кейтелю выполнить приказ Гитлера. Но в действительности, не имея значительных сил для противодействия советским армиям, его главной целью был не штурм Берлина, а отступление за Эльбу: сдаться американцам и забрать туда как можно больше немецких беженцев из мирного населения. Чего он в итоге и добился. Венку удалось спасти от советского плена не менее 250 000 человек. За что и сегодня многие в Германии вспоминают его с благодарностью. Сам генерал Венк, сдавшись в плен американским войскам, избежал незавидной участи многих своих сослуживцев, оказавшихся в зоне советской оккупации, а в результате – в сталинских лагерях. Уже в 1947 году Вальтер Венк оказался на свободе, а впоследствии стал одним из самых успешных бизнесменов Западной Германии: возглавил в Нюрнберге компанию Diehl, занимавшуюся производством военной техники и вооружения для бундесвера.

Есть ли Венк в сегодняшнем окружении Лукашенко? Когда диктатор проводит встречи с силовиками, за его длинным столом стоят десятки пожилых мужчин в генеральских мундирах. По сути, все они так называемые «паркетные генералы», не участвовавшие ни в одном сражении.

Свои золотые погоны и многочисленные ордена они получили не в окопах и не в боях, а благодаря своей ловкости на многочисленных военных парадах и умению радовать начальство показными маневрами, имеющими мало общего с настоящей войной. Да, большинство из них прошло через Академию Российского Генштаба, а некоторые из них, может быть, до сих пор шлют сводки или шифровки в ведомства Шойгу или Патрушева...

Но это вовсе не значит, что у них есть горячее желание вести свои войска в Бахмут или Мариуполь, чтобы спасти режимы Путина и Лукашенко, которые, как Гитлер в 1945 году, трясутся в своих бункерах, опасаясь неминуемой расплаты за то, что они сделали.

…Когда советская пехота уже двигалась по улицам города, приближаясь к центру Берлина, под сапогами солдат еще лежали свежеотпечатанные листовки с веселыми призывами к немцам: «Держитесь! Венк идет тебе на помощь!». Это было последнее приветствие геббельсовской пропаганды, которая продолжала лгать до самого последнего момента.

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