Владимир Кара-Мурза о приговоре: 25 лет — это высший балл 1 17.04.2023, 14:30

2,524

Владимир Кара-Мурза

Российский оппозиционер прокомментировал решение суда.

Российский суд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого обвинили в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией, к 25 годам колонии строгого режима, сообщает «Радио Свобода».

Комментируя приговор, оппозиционер сказал: «25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно», – передала слова Кара-Мурзы его адвокат Мария Эйсмонт.

Процесс в отношении Кара-Мурзы-младшего начался в Мосгорсуде в марте и проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

В зал на оглашение приговора пустили только государственные агентства, всех остальных журналистов (около 50 человек) отправили в комнату для трансляций, сообщала «Медиазона». Когда обвиняемого ввели в зал суда, в помещении для трансляций выключили звук.

6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Это больше, чем максимальный срок по статье о госизмене (20 лет), такое стало возможным благодаря обвинению политика в других преступлениях.

Судил политика судья Сергей Подопригоров, который включен в «список Магнитского» в США. Владимир Кара-Мурза активно лоббировал принятие «списка Магнитского». Участие в его составлении входит в состав обвинения в отношении оппозиционера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».