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Витебчане купили в салоне новый автомобиль с «жуками» на кузове

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  • 17.04.2023, 14:48
  • 1,970
Витебчане купили в салоне новый автомобиль с «жуками» на кузове
Иллюстративное фото

Что сказал дилер?

В конце 2021 года одна из витебских фирм приобрела в салоне новый автомобиль. Но вскоре появились неприятности: то тут и там по кузову начала вздуваться краска, в некоторых местах пошла ржавчина. Кое-где диаметр поврежденных участков оказался более сантиметра, пишет abw.by.

Предположив, что проблема может иметь производственный характер, владелец автомобиля обратился в дилерский центр. Там дефекты сочли эксплуатационными и отказали в предоставлении гарантийного ремонта. С таким исходом в компании не согласились и обратились в Витебский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения трасологической экспертизы.

Ответ экспертов после проведения исследования был однозначным: повреждения лакокрасочного покрытия являются неэксплуатационными и не могли возникнуть в результате внешнего механического воздействия. Это значит, что дефект носит производственный характер.

Как сообщила Татьяна Серебрякова, официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области, дилер учел выводы экспертизы. Вопрос с гарантийным ремонтом был решен, авто было отремонтировано в рамках гарантийных обязательств, также дилер возместил расходы на проведение экспертизы.

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