Элитный фитнес-центр «Трайпла» в Минске продали почти за $3 миллиона 4 17.04.2023, 15:05

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Кто его купил?

В конце прошлой недели фитнес-центр Evo wellness club в Минске, который принадлежал «Трайплу» Юрия Чижа, продали на аукционе. Это следует из данных на сайте «Белреализация». Комплекс за почти 2,9 млн долларов купила компания «Белфарм-Медика», соучредителем которой является бизнесмен Андрей Щебров. Он известен как минимум тем, что вместе с партнерами создал первую частную аптечную сеть в Беларуси, пишет realt.by.

Что это за комплекс?

Комплекс Evo wellness club находится на улице Богдановича, 155. Он позиционируется как премиальный фитнес-клуб. Кроме непосредственно фитнес-клуба, в комплексе на четыре тысячи квадратов есть ресторан, салон красоты, спа-зона, тренажерный зал, бассейн с релакс-зонами и банями, пилатес-студия и столовая для персонала.

Комплекс работает уже более 10 лет, но недавно его выставили на торги. Начальная цена была 13,3 млн рублей — и несколько торгов не состоялось. В итоге цену понизили на 30% и она стала уже около 9,3 млн рублей. Новые торги прошли 14 апреля. Они были организованы на понижение — до минимальной цены в 8 млн рублей.

На комплекс претендовало минимум три покупателя, а победителем аукциона стало ООО «Белфарм-Медика». Фитнес-центр обошелся ей в 8 475 980 рублей (около 2,9 млн долларов по актуальному курсу).

Что это за «Белфарм-Медика»?

Согласно выписке из Единого госрегистра юрлиц, компания «Белфарм-Медика» существует с 2010 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами. Соучредителями компании являются бизнесмен Андрей Щебров и СЗАО «БЕЛФАРМ».

Кто такой Андрей Щебров?

Андрей Щебров — один из самых известных бизнесменов на аптечном рынке Беларуси. В начале 90-х вместе с партнерами он создал компанию «Белфарм», которая стала первым частным поставщиком иностранных лекарств в страну. «Белфарм» стала также первой в Беларуси частной аптечной сетью.

Весной 1992 года «Белфарм» открыла в Минске первую коммерческую аптеку на территории Беларуси на Якуба Коласа, 43. Кроме лекарств в ней продавалась косметика корпораций Henkel и Schwarzkopf.

Расцвет «Белфарма» пришелся на конец 90-х — начало 2000-х, в которых компания поучаствовала в ооновской программе по обмену продовольствия и лекарств на иракскую нефть. Еще в 2010 году аптечная сеть Щеброва и партнеров занимала второе место после государственной системы «Фармация» по числу точек продаж.

Но в последнее десятилетие ее потеснили более агрессивные игроки, сделавшие ставку на развитие брендированных сетей. В 2020-м, например, сеть «Белфарм» уже не входила даже в десятку крупнейших розничных бизнесов, а еще раньше выпала из числа ведущих дистрибьюторов. А в 2022 году аптеки «Белфарма» перешли под крыло сети «Остров Здоровья».

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