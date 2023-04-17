Военный эксперт рассказал, что может кардинально переломить ситуацию на фронте в Украине 17.04.2023, 15:03

Работа над этим решением идет практически с первого дня начала войны.

Словакия завершила передачу Украине истребителей МиГ-29, ранее это сделала Польша.

Как поставки боевых самолетов повлияют на ситуацию на фронте? Об этом сайту Charter97.org рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первый помощник министра обороны Украины (2005–2008), военный эксперт Алексей Мельник.

— Это достаточно существенная помощь Украине, нашим воздушным силам, но говорить о том, что поставки даже нескольких десятков самолетов смогут кардинально повлиять на ситуацию в небе, нельзя по двум причинам. Во-первых, это количество позволит частично компенсировать те потери, которые понесла украинская военная авиация. Во-вторых, МИГ-29 на одно-два поколения более старые самолеты, чем те, что находится на вооружении так называемых воздушно-космических сил РФ. Подводя итог, мы очень благодарны словакам и полякам за эту помощь, но, к сожалению, это не то, что может кардинально изменить ситуацию в воздушном пространстве.

— Получит ли Украина более современные истребители?

— Теоретически, да. Работа над этим идет практически с первого дня вторжения. Пока просто можно констатировать эволюцию в позиции наших партнеров, определенную положительную динамику. Но при самых оптимистичных раскладах речь идет как минимум о шести месяцах с момента принятия политического решения до момента, когда эти самолеты будут поставлены в строй.

— Какое количество самолетов могло бы реально переломить ситуацию на фронте?

— В данном случае надо исходить из нескольких соображений. Некоторые эксперты говорят, что если не преимущество то паритет Украина могла бы получить в случае вооружения трех бригад современными самолетами. Но это пока из серии теории. То, о чем можно говорить более приземленно, это хотя бы одна эскадрилья, около 12 самолетов. Это тот комплект, который позволил бы проводить пусть малого масштаба, но комплексные операции.

Наши летчики делают огромную работу, часто на ходу изобретая всевозможные приемы для того, чтобы компенсировать технологическое и количественное отставание. Но речь идет о выполнении каких-то одиночных задач, иногда в паре. Чтобы реализовать минимальное преимущество военно-воздушных сил нужна как минимум эскадрилья современных самолетов, которые выполняют одну задачу. Начиная от подавления систем противовоздушной обороны, пробивания бреши в ПВО противника, до демонстративных и реальных ударов. Но это достаточно сложный комплекс мероприятий, для которых у Украины сейчас нет подобных чисто технических возможностей. Также это вопрос подготовки не индивидуальной, а в составе подразделения.

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