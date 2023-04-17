Белорусские хоккеисты отстранены от соревнований до конца войны

Белорусские хоккеисты отстранены от соревнований до конца войны8
- 17.04.2023, 15:20
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Россияне также.
Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что хоккейные команды Беларуси и России смогут вернуться к соревнованиям под эгидой федерации после конца войны. Он надеется, что это случится скоро.
«Во-первых, я надеюсь, что Россия и Беларусь очень скоро вернутся в IIHF, потому что это будет означать, что война окончена», — заявил он в Канаде.
Тардиф добавил, что решение об участии команд отборочном турнире к зимним Олимпийским играм в Милане 2026 года будет приниматься в 2024 году.