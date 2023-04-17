Один из белорусских банков вводит ограничения по валюте 17.04.2023, 15:27

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Приостанавливает и выпуск личных и зарплатных карточек.

«БНБ-Банк» ввел некоторые изменения для клиентов. Они затронули как компании, так и физлиц. К примеру, банк приостановил выпуск личных и зарплатных карточек Visa Classic. Причина — закончились заготовки, пишет zerkalo.io.

«К сожалению, на данный момент нет информации относительно того, когда будет возобновлен выпуск личных и зарплатных карточек Visa Classic», — сообщили в контакт-центре банка. На уточняющий вопрос, есть ли у клиентов банка альтернатива этим карточкам, специалист ответил: «К сожалению, на данный момент к выпуску доступны виртуальные карты, карты Белкарт и Visa Infinite. Карты Mastercard также приостановлены».

Также банк приостановил выпуск валютных карточек «1−2−3». «Изменения были в условиях данного продукта, такое решение было принято банком», — сообщили в контакт-центре банка и уточнили, что это решение не связано с нехваткой заготовок для карточек.

«БНБ-Банк» также снизил до 10 000 долларов минимальную сумму некоторых перевода в долларах. Речь об отправлениях на счета получателей, которые открыты в банках-нерезидентах. Финучреждение уточняет, что список таких банков можно узнать в контакт-центре или в одном из офисов. «Возможность отправки перевода менее 10 000 долларов рассматривается индивидуально», — сообщает «БНБ-Банк».

Кроме того, банк увеличил комиссию за перевод в белорусских рублях на счета в других банках за покупку или строительство недвижимости с 0,1% (максимум — 80 рублей) до 0,2% (максимум — 100 рублей).

На этом изменения для клиентов-физлиц, которые ввел «БНБ-Банк», не заканчиваются. Также финучреждение ввело комиссию за выдачу выписки по текущему счету, в том числе с выпущенной к нему карточкой (кроме Visa Infinite, Gold Travel, Ultima Visa Infinite) за период более чем 3 месяца. Она составит 10 рублей.

Кроме того, появилась комиссия за выдачу срочных справок стандартной и расширенной формы на государственном языке и на английским языке. Также увеличена комиссия за обработку произвольного платежа в imbanking. Теперь она составит 3 рублей.

Также выросла стоимость выпуска основной личной карточки Visa Gold для резидентов. Теперь она составит 59,9 рубля.

Что изменилось для клиентов-юрлиц

Для клиентов-юрлиц с 17 апреля снижена минимальная сумма перевода в долларах на счета получателей, которые открыты в банках-нерезидентах. Теперь минимальная сумма перевода составит 5000 долларов. Возможность отправки перевода менее этой суммы будет рассматриваться индивидуально.

Для юрлиц и физлиц также введут некоторые изменения с 1 мая.

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