Белорусов ждут большие выходные в апреле и мае
- 17.04.2023, 15:42
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График.
В апреле белорусов ожидают четыре выходных подряд — с 22 по 25 апреля, то есть с субботы по вторник.
25 апреля — Радуница — это официальный выходной. Рабочий день 24 апреля (понедельник) переносится на 29 апреля (суббота).
Больше отдыха ждет белорусов и в мае. Праздник труда выпадает на понедельник. День Победы — на вторник, будет четыре выходных подряд — с 6 по 9 мая. Рабочий день с понедельника 8 мая переносится на субботу 13 мая.
В следующий раз отдохнуть четыре дня подряд белорусы смогут только в ноябре.