«В армию сейчас идти не хочу, воевать — тем более» 17.04.2023, 16:03

Айтишник честно рассказал о переезде из Минска в Гданьск.

Артем учился в универе, работал в IT и жил с родителями в Минске. В общем парня все устраивало. Но когда началась война, пришло понимание, что уезжать нужно в любом случае. Он сделал визу, дождался получения диплома и перебрался в Польшу. Парня устраивает высокий уровень жизни, качественный сервис и безопасность, пишет ex-press.live.

«Я мог себе позволить практически любую прихоть»

С детства Артем мечтал стать программистом. Он хорошо учился, выступал на городских и областных олимпиадах по информатике, а позже смог поступить в БГУИР.

— Учеба была классной, интересной и все такое, но я понимал, что мне нужно концентрироваться именно на программировании, написании кода, а в универе не слишком уж плотно нас этому учили. Поэтому помимо учебы приходилось развиваться и самому, параллельно пытаясь найти работу, — рассказывает Артем.

На третьем курсе, после многочисленных отказов, конкурсов и собеседований парня отобрали на работу в достаточно крупную IT-компанию.

— Я был нереально счастлив, когда туда устроился. Первые месяцы на новой работе приводили меня в полный восторг, особенно после прихода смс-ки о получении зарплаты. Для меня это были огромные деньги, и оттого было приятней, что я заработал их упорным и кропотливым трудом, — говорит Артем.

В конце концов, парень стал зарабатывать больше, чем его мама и папа вместе взятые. Пока он еще работал в Беларуси, его зарплата составляла примерно 1500 долларов.

— Меня все полностью устраивало, просто максимально. Я мог себе позволить практически любую прихоть, вот-вот собирался съезжать от родителей. Но я не планировал уезжать из страны, — говорит программист.

«Компания за свой счет предлагала релокейт в Узбекистан»

Однако в феврале 2022 мнение молодого парня резко изменилось.

— В феврале прошлого года я был на 4 курсе университета, как обычно работал и думал над дипломной работой. Все мы помним, как утром 22 февраля проснулись и ужаснулись, у многих была паника, никто не понимал, что происходит и что делать дальше. В тот день я сначала был в универе, а потом пошел на работу, а вечером пришел домой, — вспоминает тот день молодой человек.

Не сказать, что Артем сильно запереживал насчет своего будущего, но определенные мысли у него возникли. Дело в том, что парень посещал военную кафедру и после окончания университета мог быть призван на службу.

— Я пришел домой и сообщил родителям, что компания за свой счет предлагает релокейт в Узбекистан. Многие мои коллеги уже на следующий день заказали себе билеты в Грузию или Турцию. Я посовещался с родителями, и коллективный разум решил, что я останусь в Беларуси. Все-таки я рассчитывал закончить университет, а уже потом нужно было что-то думать, в любом случае, меня не могли никуда призвать, пока я нахожусь в статусе студента, — размышляет Артем.

«Насчет возвращения в Беларусь я не думаю, в армию идти я не хочу, воевать – тем более»

Мысль о том, что уезжать нужно в любом случае, уже засела в голове у Артема. И поэтому еще до получения диплома он начал оформлять документы на получение польской визы.

— Я понимал, что в любом случае нужно уехать. Оставаться в Беларуси и дальше было не совсем безопасно, учитывая ситуацию вокруг страны. Виза была готова в июне, я получал диплом и уже в начале в июле выехал в Польшу. Я уехал вместе со своим одногруппником, который был абсолютно в точно такой же ситуации, как и я, он тоже был моим коллегой по работе. Поэтому морально было намного проще, нежели, если бы я был один, — говорит парень.

Артем учился на «платном» и получил свободный диплом, Беларуси он ничего должен не был.

— Выезжали мы на автобусе из Минска. Нас пришло провожать так много друзей, одногруппников, родители. Было очень грустно уезжать, мамы плакали, друзья тоже слезинки пускали. А мы понимали, что существует реальная вероятность, что в Беларусь мы вернемся ой как не скоро, — рассказывает Артем.

Парни приехали в Гданьск и первым делом заселились в квартиру, с которой им помогли коллеги, которые переехали чуть раньше них. Им помогли снять двухкомнатную квартиру, вместе с коммуналкой они платят примерно 700 долларов.

— На первое время я взял с собой 3000 тысячи долларов, чтоб снять квартиру и было на что жить. Далее предстояло начать процесс легализации и оформление на работу в польском офисе. Много от кого слышал, что бюрократия в Польше заметно усложняет жизнь. На самом деле, так и есть. В первые дни, когда ты вообще не понимаешь, что происходит — это особенно сложно, — говорит парень.

Однако в течение первой недели все документы были собраны, и парни продолжили свою работу. Компания повысила им зарплату, а позже выплатила деньги за релокейт.

— В данный момент «чистыми» я получаю чуть больше 2000 долларов, работаю удаленно, изредка приезжая в польский офис. В плане работы и заработной платы меня все устраивает, на эти деньги в Польше можно замечательно существовать, иногда даже и путешествовать в другие страны, — рассказывает Артем.

Со слов парня, уровень жизни в Польше выше, нежели в Беларуси, но не критично.

— Если сравнивать Минск и любой другой польский город, то наша столица уступать не будет вообще ничем. Магазины, кафе, торговые центры, удобный транспорт — все это есть и в Минске. Но вот в чем загвоздка, в Польше — это есть практически в каждом плюс-минус крупном городе, а у нас такие удобства только в столице. К примеру, те же велодорожки. В Польше — это какой-то культ, не дай бог ты будешь идти по ней — собьют и не заметят. У нас же более-менее развитая сеть велодорожек есть только в Минске, — говорит Артем.

Кроме этого, парня очень привлекает возможность дешево путешествовать. В отличие от Беларуси, в Польше представлено множество лоукостов, которые частенько позволяют очень бюджетно прилететь в любую точку Европы.

— Например, в середине марта мы летали в Будапешт за 50 евро в две стороны на два дня. Чем плохо? Это же просто супер. В Беларуси такого не было никогда, была одна «Белавиа» со своими дикими ценами на билеты. Разве нормально, когда люди едут в аэропорт другой страны, чтоб улететь дешевле в условный Египет? Думаю, нет, — комментирует парень.

Артем неплохо адаптировался, он учит язык, общается с поляками и уже почти не скучает по Беларуси.

— Я занимаюсь с репетиторами индивидуально. В общении с поляками я уже почти не теряюсь, могу на нормальном уровне поддержать разговор. Сейчас мы с моим коллегой в процессе ожидания ВНЖ. Здесь это порой занимает очень много времени, мы ждем уже четыре месяца. Насчет возвращения в Беларусь я не думаю, в армию идти я не хочу, воевать — тем более. А, судя по новостям, в Беларуси вечно устраивают какие-то проверки боеготовности непонятные, сборы офицеров запаса и т.д. Не хочу даже думать о том, что я могу там оказаться, — размышляет молодой человек.

По словам Артема, в жизни в Польше есть как плюсы, так и минусы, но в целом жизнь очень достойная.

— Из минусов — это, конечно, новая обстановка, работа на «удаленке», многих накрывает депрессия. Но я, к счастью, не из таких. Из плюсов — хороший уровень жизни, качественный сервис услуг, безопасность. Опять-таки, если вы человек коммуникабельный, то вам и процесс адаптации не страшен и даже языковой барьер. Да, эмиграция — это нелегко, но время помогает с ней справиться, — закончил Артем.

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