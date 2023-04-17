Инициатива Вассермана 9 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.04.2023, 16:11

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Думский воздух явно пагубен для психического здоровья.

Депутат Вассерман предложил гражданам добровольно сообщать налоговикам о хранении наличных в рублях и валюте на сумму свыше 1 млн руб. , попутно объяснив, «откуда деньги, Зин?»

Думский воздух явно пагубен для психического здоровья, особенно людей, которые и ранее отличались эмоциональной неустойчивостью. Начинаются видения, галлюцинации, фантазии...

А как иначе оценить вредоносную инициативу Вассермана? Мил человек, в первую очередь, отчитываться придется чиновникам! Ведь к кому ни зайдут с обыском, так тут же и обнаружат, то миллионы наличных в обувных коробках, как у бывшего начальника Таможенного комитета Бельянинова или мурманского экс-министра здравоохранения , то коллекцию дорогих часов, как у экс-губернатора Хорошавина, то золотые унитазы, как ставропольского гаишника. Про полковника Захарченко, снявшего для хранения наличных целую квартиру, вообще молчим.

А как должен отчитываться путинский друг виолончелист Ролдугин? Или, раз он миллионы в чужеземных офшорах держал, ему отчитываться не надо?

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