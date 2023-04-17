WSJ: Канал Donbass Devushka, куда слили секретные данные Пентагона, вела бывшая военная США 3 17.04.2023, 16:24

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Женщина работала «техником по авиационному электронному оборудованию».

К пророссийскому аккаунту Donbass Devushka в соцсетях, который «слил» не менее 4 секретных документов Пентагона, причастна бывшая офицер военно-морских сил США Сара Билc, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, ее разоблачили участники интернет-сообщества «Североатлантическая организация Fella» (NAFO), которая борется с российской пропагандой.

Учетная запись в социальных сетях, поддерживающая войну России против Украины, сыграла ключевую роль в распространении разведывательных документов США.

Участники группы NAFO сопоставили фотографии и другую информацию и выяснили, что настоящее имя женщины – Сара Билс, однако недавно она официально сменила его на другое, более российское.

Сара Билс – бывшая унтер-офицер ВМС США, недавно уволенная с действительной военной службы. Женщина работала «техником по авиационному электронному оборудованию». Родилась в Соединенных Штатах и живет в Ок Харборе, штат Вашингтон, рядом с военно-морской авиабазой Уитби-Айленд, где она когда-то служила.

В то же время The Wall Street Journal отмечает, что нет доказательств того, что Билc во время службы использовала свой доступ к секретным данным для их кражи.

Сама Билс подчеркнула, что является лишь одной из 15 человек «по всему миру», которые управляют каналом. Имена других администраторов она отказалась назвать.

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