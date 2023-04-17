Литовские пограничники задержали двух белорусов с необычной контрабандой 17.04.2023, 16:26

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Они пешком несли с собой шесть килограммов лекарств.

Двое белорусов с 6 кг лекарств пытались пешком пересечь пункт пропуска «Шальчининкай» (со стороны Гродненской области пункт пропуска «Бенякони»). По их словам, они несли лекарства нуждающимся в них соотечественникам. Их оштрафуют, а лекарства — конфискуют, сообщает литовская таможня.

Утром 14 апреля двое белорусов пешком отправились из Беларуси в Литву, спрятав от властей почти 6 килограммов различных белорусских лекарственных средств. Среди них были как рецептурные лекарства, так и витамины и безрецептурные средства, например «Цитрамон», «Оспамокс», масло облепиховое.

«Лица, перемещавшие лекарства, объяснили таможенникам, что везут лекарства местным белорусам и другим знакомым, проживающим в Литве, которые их просили», — говорится в заявлении таможни.

Таможенники задержали лекарственный груз, а на нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. За контрабанду лекарств им грозит штраф и конфискация.

Напомним, в Литву можно ввозить лекарства, но таможенники вправе потребовать рецепт, а также справку, что такой объем необходим для лечения. Что касается безрецептурных лекарств, то разрешается ввозить или получать по почте не более 10 упаковок лекарственных препаратов за один раз.

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