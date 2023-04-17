ВСУ одним снарядом «SMArt» уничтожили сразу два танка оккупантов
- 17.04.2023, 16:32
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Видеофакт.
Артиллеристы Вооруженных сил Украины одним западным 155-миллиметровым противотанковым снарядом «SMArt 155» уничтожили сразу два стоящих рядом танка российских оккупантов.
Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила пресс-служба 26-й артиллерийской бригады ВСУ имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.
«SMArt 155» содержит два самонаводящихся суббоеприпаса для точного поражения бронетехники. Их система наведения включает инфракрасные датчики и микроволновой радар», — написали защитники Украины.
На представленном видео, снятом беспилотным летательным аппаратом, показано, как при подлете к целям «SMArt 155» разорвался в воздухе, и его бронебойные субснаряды поразили вражеские танки прямыми попаданиями.
Они загорелись, а потом мощно детонировали – взорвались собственные боеприпасы танков. Теперь ремонту они не подлежат.