В Швеции пройдут крупнейшие за четверть века военные учения

В Швеции пройдут крупнейшие за четверть века военные учения2
- 17.04.2023, 16:47
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В них будет участвовать и Украина.
17 апреля в Швеции начинаются самые большие за последние 25 лет военные учения «Аврора 23». Среди международных партнеров в них примет участие и Украина, пишет «Гордон» .
В учениях примут участие шведские армия, флот, военно-воздушные силы и местная гвардия вместе с международными партнерами. Цель учений – повысить возможности для отражения вооруженного нападения на Швецию.
Учения проводятся в воздухе, на земле и на море во многих районах страны. Основное внимание должно быть уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны.
«Аврора-23» – крупнейшие национальные учения такого рода за более чем 25 лет. Участие в учениях примут 14 стран и 26 тыс. военных.
Кроме Швеции участниками являются США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.