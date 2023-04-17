В Швеции пройдут крупнейшие за четверть века военные учения 2 17.04.2023, 16:47

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В них будет участвовать и Украина.

17 апреля в Швеции начинаются самые большие за последние 25 лет военные учения «Аврора 23». Среди международных партнеров в них примет участие и Украина, пишет «Гордон» .

В учениях примут участие шведские армия, флот, военно-воздушные силы и местная гвардия вместе с международными партнерами. Цель учений – повысить возможности для отражения вооруженного нападения на Швецию.

Учения проводятся в воздухе, на земле и на море во многих районах страны. Основное внимание должно быть уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны.

«Аврора-23» – крупнейшие национальные учения такого рода за более чем 25 лет. Участие в учениях примут 14 стран и 26 тыс. военных.

Кроме Швеции участниками являются США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.

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