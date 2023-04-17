«Идет вытеснение частных сетей с фармацевтического рынка» 1 17.04.2023, 16:53

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Работники коммерческих аптек высказались о том, что им скоро запретят продавать рецептурные лекарства.

Большинству коммерческих аптек скоро запретят продавать лекарства по рецептам. Это связано с постановлением Минздрава, которое вступает в силу с 1 июня. «Зеркало» поговорило с работниками коммерческих аптек о том, к каким последствиям могут привести такие изменения — как для населения, так и для фармацевтов и провизоров.

Что произошло?

Сейчас в Беларуси, по данным ilex.by, работает около 3600 аптек. Государственной сети «Белфармация» и региональным «Фармациям» принадлежит около 1850 точек, соответственно, почти половину рынка занимают коммерческие сети.

Все аптеки страны делятся на пять категорий. Первая категория — это производственные. Их площадь — не меньше 100 квадратных метров. И кроме торгового зала — еще под десяток разных помещений для работников, производства и хранения лекарств. Вторая категория — крупные аптеки площадью от 60 «квадратов» с торговым залом, помещениями для персонала и хранения лекарств. Аптеки третьей категории создаются в сельских населенных пунктах, а четвертой — в организациях здравоохранения.

К пятой категории особых требований раньше не было — лишь площадь не менее 25 м². Это обычные небольшие аптеки, которые встречаются в жилых домах, торговых центрах, на вокзалах и в прочих оживленных местах.

Под серьезный удар в связи с новым постановлением Минздрава подпадают именно аптеки пятой категории. К ним относится большинство коммерческих аптек Беларуси, которые редко занимают помещения больше 60 «квадратов». Согласно поправкам, теперь аптеки пятой категории смогут продавать лишь те лекарственные препараты, на которые не требуется рецепт врача. Небольшие государственные аптеки из-под удара выведены: для них Минздрав сделал исключение.

«Кто захочет ходить по разным аптекам?»

Александра работает провизором в частной аптеке в Новополоцке. По ее словам, новое постановление Минздрава серьезно повлияет на работу коммерческих аптек в ее городе.

— В целом, рецептурных препаратов у нас около 30%. Но эти изменения в любом случае значительно снизят товарооборот, — говорит провизор. — Кто захочет ходить по разным аптекам и собирать рецептурные и безрецептурные назначения от врача? Естественно, потребителю проще сходить в то место, где он сможет купить все и сразу.

Девушка расценивает такие изменения как «обычную монополию и вытеснение частных сетей с фармацевтического рынка». Также она вспоминает, что в начале 2021 года некоторые препараты разрешили отпускать без рецепта из-за пандемии коронавируса, а теперь их «запросто могут вернуть обратно в перечень рецептурных».

В Новополоцке из-за изменений, по словам Александры, проблемы могут коснуться около 90% коммерческих аптек, так как те являются аптеками пятой категории.

Провизор Людмила, которая работает в частной сети аптек в Минске. Ее руководство уже запрещает заказывать со склада более 1−2 упаковок рецептурных препаратов, так как распродать их нужно до 1 июня.

— Поэтому сейчас часто приходится отказываться пациентам из-за того, что нет запаса антибиотиков. Препараты в инъекциях часто лежат долго без продаж, поэтому сейчас мы их вообще не берем. Антидепрессанты идут редко, но все равно движение есть, — объясняет она ситуацию. — Или снотворные: у нас в районе много пожилых людей с нарушениям сна, им всем его выписывают. Скоро таким пациентам придется ехать несколько остановок до ближайшей государственной аптеки или частной аптеки второй категории. Многие мои знакомые недовольны, что опять у нас будет все не как у людей. Нельзя просто выйти из дома в соседнюю аптеку и купить нужное лекарство.

«С нашим образованием особо никуда не пойдешь»

Анастасия — фармацевт одной из минских частных аптек. Девушка отмечает, что количество рецептурных препаратов в той или иной аптеке зависит от ее расположения. Их больше в аптеках рядом с поликлиникой или больницей. И там это значительная часть выручки.

— Важно то, что человек приходит к тебе с рецептом и параллельно покупает и другие лекарства, которые ему нужны. Обычно люди покупают все в одном месте, чтобы никуда не ходить. Поэтому в этом плане тоже будут потери выручки, — рассуждает фармацевт. — Еще вопрос в том, как оставшиеся аптеки будут справляться с нагрузкой. Сейчас товар подолгу стоит на границах и из-за этого формируется большая дефектура (дефицит товара. — Прим. ред.). Государственная сеть вообще много чего даже и не заказывает.

Девушка говорит о волнениях среди сотрудников, так как некоторые аптеки могут просто оказаться нерентабельными и закрыться.

— Пока точно никто не может сказать, продержится ли та или иная аптека и сколько. Некоторым площадь позволяет перейти в аптеку второй категории и продолжить реализацию рецептурных лекарств, но не всем, — описывает ситуацию Анастасия. — Сейчас руководство заранее планирует, какие аптеки могут стать нерентабельны. Сотрудники переживают, потому что на рынке окажется много свободных кадров, а с нашим видом медицинского образования никуда особо и не пойдешь.

Анастасия отмечает, что с фармацевтическим образованием в Беларуси можно работать либо в аптеке, либо фармпредставителем, но компаний, которые могли бы взять на такую работу, в стране осталось мало. По словам девушки, многие ее коллеги уже всерьез думают кардинально сменить сферу деятельности.

Еще один собеседник — Дмитрий, он провизор одной из частных минских аптек. Описывает новое постановление Минздрава как «очередной передел рынка при помощи административного ресурса».

— Недовольны как работники частных аптек, так и государственных, потому что для них повысится нагрузка еще больше. У них ведь и так монополия на обслуживание льготных рецептов, — говорит мужчина. — «Рецептурки» у нас около четверти ассортимента сейчас. Она не приносит существенную долю выручки непосредственно, хотя есть и дорогостоящие позиции. Однако главная проблема в том, что она работает на расширение ассортимента и притягивает людей.

По его мнению, эти поправки усложняют жизнь людей «безо всякой на то причины».

— Некоторые рецептурные препараты наша сеть импортировала в Беларусь, и цены были самые низкие, что тоже влияло на товарооборот. Что теперь будет — пока непонятно. Еще есть законодательная коллизия, когда мы обязаны иметь перечень препаратов в аптеке, в том числе рецептурных, но продавать их будет нельзя. Такие вот «Каникулы в Простоквашино».

Пока что Дмитрий не делает прогнозов насчет сокращений или закрытия аптек. Он считает, что опытные кадры останутся на своих местах, но вот новым, только выпустившимся фармацевтам будет тяжеловато найти работу. Также изменения могут негативно повлиять на зарплаты работников.

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