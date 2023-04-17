Эксперты рассказали, сколько нужно смеяться для укрепления здоровья 4 17.04.2023, 17:07

Смех способен повысить иммунитет.

Ученые утверждают, что смех может облегчить боль, принести счастье, избавить от тревоги, помогает расслабиться и даже повышает иммунитет.

Смех благоприятно влияет на психическое и физическое здоровье и значительно улучшает настроение. Чем еще полезен смех и сколько нужно смеяться ежедневно, чтобы получить оздоровительный эффект?

Об этом рассказали ученые в статье на портале HelpGuide.

Во время активного смеха происходит своеобразная дыхательная гимнастика, так как задействованы диафрагма и мышцы тела — не менее 80. Это улучшает кровообращение и отток лимфы, активизируется парасимпатичная нервная система.

Смех расслабляет тело. Хороший смех от души, снимает напряжение и стресс, оставляя мышцы расслабленными на срок до 45 минут.

Укрепляет иммунитет. Он снижает уровень гормонов стресса и увеличивает количество иммунных клеток и антител, борющихся с инфекциями и это повышает сопротивляемость болезням.

Защищает сердце. Улучшает функцию кровеносных сосудов и увеличивает кровоток, что помогает защитить от сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижает чувство гнева. Смех способен быстро рассеять гнев и потушить конфликты. Это позволяет уйти от конфронтации, избавиться от горечи и обиды.

Нормализует гормональную систему. Смех снижает уровень гормона стресса кортизола и повышает уровень гормона счастья — эндорфина, естественных химических веществ, которые отвечают за хорошее самочувствие. Эндорфины способствуют общему ощущению благополучия и могут временно облегчить боль.

Помогает жить дольше. Люди с сильным чувством юмора пережили тех, кто смеется крайне редко.

Помогает оставаться психически здоровым. Смех заставляет чувствовать себя хорошо и это позитивное состояние остается надолго после того, как смех утихает. Юмор помогает сохранять позитивный и оптимистичный настрой в трудных ситуациях, разочарованиях и потерях.

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