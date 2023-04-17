Анналена Бербок: G7 должна доказать Путину, что он не достигнет целей в Украине 1 17.04.2023, 17:17

1,130

Анналена Бербок

Даже через истощение и усталость.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Большая семерка» должна доказать российскому президенту Владимиру Путину невозможность достижения поставленных им целей в войне против Украины, передает «Укринформ».

«Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления», – заявила Бербок, участвующая во встрече глав МИД «Большой Семерки».

По словам немецкого министра, во время встречи в Японии представители стран «Большой семерки» подтвердят и усилят свои обязательства.

«Речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости», – заявила Бербок.

Напомним, посланники «Большой семерки» собираются сегодня в японском курортном городке Кариузава, это уже второй день переговоров, предваряющих важную встречу лидеров G7 в следующем месяце в Хиросиме. Высокопоставленные дипломаты обещают придерживаться жесткой позиции по усилению угроз Китая по отношению к Тайваню и неконтролируемым испытаниям Северной Кореей ракет большой дальности, наращивая при этом импульс для усиления поддержки Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».