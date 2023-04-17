Силовики взялись за известный медцентр «Новое зрение» 1 17.04.2023, 17:20

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На его владельца завели уголовное дело.

В офтальмологическом медцентре «Новое зрение» Комитет госконтроля «обнаружил схему» выплат заработка в конвертах. За пять лет их сумма превысила 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок якобы выяснилось, что по крайней мере в течение последних пяти лет руководство и специалисты медцентра (врачи, старшие медсестры) — всего более 50 человек — получили «мимо кассы» свыше 2,5 млн рублей.

Размер серых выплат зависел от должности и квалификации работников и ежемесячно составлял от 200 рублей медперсоналу до 9000 рублей врачам-специалистам и руководству медцентра.

«Основным участником противоправной схемы являлся фактический собственник медцентра, постоянно проживавший в Литве», — сообщили в КГК.

По версии ведомства, деньги на выплату зарплат в конвертах поступали в Беларусь из-за границы в виде наличных в инвалюте — их ввозили в страну различные лица.

«За уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в отношении фактического владельца и четырех работников медцентра возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемых наложен арест», — говорится в сообщении пресс-службы.

Офтальмологический медцентр «Новое зрение» появился на арендных площадях поликлиники МТЗ в Минске в конце 90-х, пишет (zerkalo.io https://news.zerkalo.io/economics/37080.html). С тех пор он разросся до целой сети, которая пустила корни не только в нескольких городах Беларуси, но и в других странах — в том числе в России, Литве, Латвии, Эстонии, Норвегии, Великобритании.

В Литве клиника «Новое зрение» открылась в 2009 году. Сам основатель медцентра Олег Ковригин переехал из Минска в Вильнюс в 2012-м. В 2015 году он был назван самым инновационным бизнесменом Литвы в области здравоохранения.

Ранее в Беларуси бизнесмен уже обвинялся в контрабанде оборудования, которая, по версии следствия, нанесла государству ущерб на сумму 40 млн неденоминированных рублей. В начале 2016 года уголовное дело в отношении Ковригина было прекращено, но на родину он не вернулся.

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