США в Сирии ликвидировали одного из топ-террористов ИГИЛ 17.04.2023, 17:24

Ни один американский военный во время рейда не пострадал.

Американские военные 17 апреля с помощью вертолета совершили рейд на северо-востоке Сирии, во время которого ликвидировали одного из главарей террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Центрального командования США Джо Буччино, лидер ИГИЛ отвечал за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе.

Полковник не назвал имени террориста. Он отметил, что во время удара также были уничтожены два других вооруженных лица.

Буччино добавил, что ни один американский военный во время рейда не пострадал, вертолет повреждений не получил.

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