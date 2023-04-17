Синоптики: На неделе будет до +19°С 17.04.2023, 17:26

Прогноз по Беларуси на 18-20 апреля.

18 апреля погодные условия в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман, сообщает pogoda.by.

Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит от +1°С по северу до +9°С по юго-западу страны, максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

19 апреля скажется влияние неустойчивой умеренно теплой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +11..+18°С.

20 апреля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +13..+19°С.

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