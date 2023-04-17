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КамАЗ с российскими военными взлетел на воздух, наехав на две мины

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  • 17.04.2023, 17:32
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КамАЗ с российскими военными взлетел на воздух, наехав на две мины

Выжившие оккупанты разбежались.

На фронте подорвался КамАЗ, перевозивший в кузове российских военных: машина наехала сразу на две мины и взлетела на воздух. Украинские военные зафиксировали взрыв на видео, снимая движение российских военных с помощью дрона.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах хорошо видно движение машины, которая наезжает на мины, после чего происходят два взрыва. При этом выжившие российские военные начинают разбегаться в стороны.

«КамАЗ, напичканный российскими ор***и, нашел две мины», - отмечено в комментарии к видео. Точное место подрыва и количество жертв среди оккупантов пока остаются неизвестными.

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