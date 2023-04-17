«Очереди из богатых молодых айтишников уже не выстраиваются» 3 17.04.2023, 17:44

Белорусы рассказали, как изменилась ситуация с арендой квартир.

Вторую весну подряд мы с замиранием сердца смотрим на табло обменников: ну что там выкинет доллар. А он, невозмутимо зеленый, по ощущениям пытается покорить высоту в 3 рубля. По традиции самыми первыми валютные «фортели» ощущают на себе квартиранты: договоры аренды, конечно, заключаются в «зайчиках», но, как говорится, рубль пишем, а доллар держим в уме. По крайней мере, многие арендодатели все еще придерживаются такой формулы. Onliner спросил читателей, как идут «финансовые сделки» на этот раз: удается ли найти компромисс или аппетиты владельцев метров растут вместе с курсом доллара?

В сентябре 2022 года, когда курс «болтался» в районе 2,5 рубля за доллар, Ирина сняла симпатичную квартиру в Зеленом Луге. За счастье жить в однушке с нормальным ремонтом девушке назначили плату в $250 в эквиваленте. Немало для удаленного «спальника», но так уж договорились. И вплоть до недавнего времени все шло нормально.

— Квартира мне понравилась, поэтому согласилась на такую цену. Даже несмотря на то, что в однушке была не вся мебель — пришлось довозить свою. Отдала хозяйке залог и переехала. Все эти месяцы исправно платила за съемные метры. Но когда курс начал ползти вверх, попросила о скидке. Хотя бы в $10, ведь раньше я отдавала 625 рублей, а теперь — почти 750. Однако хозяйка ни в какую. Говорит, что у нас в стране стабильная финансовая ситуация и если мне что-то не нравится, можем расторгнуть договор и разойтись.

А я уже и сама думаю о том, чтобы его расторгнуть. И даже начала подбирать другие варианты: посмотрев на предложения, поняла, что за $250 сейчас можно снять квартиру гораздо ближе к центру — даже на Якуба Коласа или Академии наук. Сдерживает пока только залог — не знаю, как будет решаться вопрос с его возвратом, особенно в том случае, если инициатором разрыва договора выступит сама хозяйка, — рассуждает девушка.

Татьяна вместе с семьей живет в Чижовке. По крайней мере, пока. Ведь найти общий язык с хозяином квартиры (на фоне прыгающего курса) получается не очень.

— Мы снимаем двушку, по договору должны платить 550 рублей, но арендодатель хочет, чтобы отдавали $215 по актуальному курсу, то есть около 630 рублей. На снижение не идет ни в какую. И это на фоне того, что в квартире никто не прописан, из-за чего за «коммуналку» приходится отдавать ежемесячно более 240 рублей, — говорит девушка. — В прошлом месяце нам все же пошли на уступки, скинув $5. Но это была разовая акция. Аргументация хозяина простая: мол, это жизнь — все дорожает. Прожили мы в этой квартире более полугода, но, видимо, будем съезжать и искать владельца, который не только заключает договор, но и фиксирует плату в рублях.

Антону повезло куда больше. Хозяев своей арендной квартиры он называет шикарными людьми.

— Снимаю однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом. Не новостройка, но все с ней в полном порядке: доделывать и ремонтировать ничего не пришлось. Только ванну отдраил после предыдущего жильца, и все на этом, — рассказывает квартирант. — Когда вселялся, хозяева обозначили цену — $180 в эквиваленте. Но после того как в марте прошлого года курс резко скаканул, мы с ними все обсудили и сошлись на том, что платить буду 500 рублей. Так до сих пор и делаю. Все официально и по договору, который я, кстати, недавно продлил.

Уже два года на чужих метрах обитает и Дмитрий. Молодой человек уверен, что арендодателям сейчас «капризничать» не стоит — их великолепный век уже прошел.

— Живу в доме 2013 года постройки возле метро «Каменная горка». Квартира — двушка с обычным ремонтом и мебелью. Еще в апреле прошлого года договорился с хозяевами, что буду платить 1000 рублей в месяц. Без привязки к курсу, хотя за все время нашего сотрудничества тот и колебался от 2,4 до почти 3 рублей. А как иначе? У обычных людей зарплаты в рублях, не долларах.

Хозяевам квартир пора привыкать к новой реальности: валютная лавочка закрывается. Найти жилье сейчас проще, чем сдать: очереди из богатых молодых айтишников уже не выстраиваются.

Расскажу больше: мои друзья снимают евродвушку в районе Жудро, прямо возле метро «Спортивная». Дом не новый, но зато район зеленый и сама квартира свежеотремонтированная — с кондиционером и бойлером. Так вот они тоже платят 1000 рублей, независимо от курса.

Понятно, что арендодатели могут быть самые разные и надо уметь договариваться, оперировать цифрами, в том числе показывать аналитику агентства недвижимости «Твоя столица», которая периодически появляется у вас в статьях. Это очень отрезвляет собственников. Ну и самим тоже надо быть нормальными жильцами — за те два года, что я арендую квартиру, она осталась в том же состоянии, что и была (а местами даже получила улучшения), — делится опытом минчанин.

Нотку позитива вносит и Елена, также живущая в Зеленом Луге:

— Сразу скажу — у меня идеальный хозяин. Почти 9 лет назад я нашла эту однушку через агентство. Стоила она $330 без коммунальных платежей. Затем курс стал расти, и собственник начал снижать плату. Сам! Так мы дошли до $220 по курсу.

Потом была деноминация, которую мы пережили спокойно. Но не успели выдохнуть, как началась свистопляска с курсом — то 2,2 рубля за доллар, то 2,5. Инициативу снова взял хозяин квартиры и предложил зафиксировать курс на уровне 2,3 рубля. Примерно с тех пор и по сей день я плачу за жилье 500 рублей в месяц. За «коммуналку» выходит еще примерно 80 (это с электричеством, водой и кабельным). Я довольна до неба, и его все устраивает. Так что мне попался совершенно замечательный человек.

Валерия смотрит на ситуацию с другой стороны — она арендодатель. С августа 2022 года девушка сдает двушку с хорошим ремонтом в Минске за… 680 рублей. «В договоре можно прописывать исключительно сумму в белорусских рублях, поэтому никаких перерасчетов из-за прыгающего курса лично мы не проводили», — не понимает валютных переживаний собственница.

Ника тоже не дерет три шкуры с арендаторов: «Сдаю однокомнатную квартиру в районе улиц Каховская, Хоружей, Осипенко, Гая. Жильцы заехали в августе прошлого года, договорились на $200 по курсу. В прошлом месяце квартиранты попросили уменьшить оплату в связи с изменением курса. Я адекватная хозяйка, поэтому согласилась и подвинулась до $185 в эквиваленте. Жильцы поблагодарили. Я ведь не разбогатею на этих 15 долларах, а люди будут продолжать нормально жить».

Ситуация на рынке, безусловно, изменилась. И это чувствуется даже по сегодняшней выборке: жильцы больше не держатся за квартиру зубами, понимая, что другой вариант всегда найдется. И, скорее всего, даже интереснее, чем текущий. Перемены в арендной сфере подтверждают и в «Твоей столице»:

— Еще пять лет назад у собственников, опубликовавших объявление о сдаче жилья, буквально разрывался телефон от звонков. Казалось, каждый хочет снять их квартиру. Сейчас спрос тоже есть, но он спокойный и гораздо более малочисленный, чем был в доковидное время. Сегодня уже мало просто дать объявление и надеяться, что именно ваша квартира кого-то заинтересует среди множества других, да еще с учетом конкуренции с новостройками.

Нужно самому выходить на спрос — только так можно избежать простоя квартиры, который несет для собственника самые значимые потери. Это доказывает и обратная связь от собственников, которые поняли это только после нескольких месяцев простоя. Сегодня к нам обращается порядка 20+ человек в день. И количество будет только расти, потому что с наступлением теплого сезона арендаторы становятся более активными — мало кто хочет переезжать по холоду.

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