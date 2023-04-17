Политтехнолог рассказал, как Кремль использует Пригожина 17.04.2023, 17:52

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Евгений Пригожин

Главарь «вагнеровцев» играет роль, которой очень давно уже нет в России.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что Кремль использует основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для тиражирования своих идей в публичной плоскости.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Евгений Пригожин играет роль, которой очень давно уже нет в России. Он стал единственным публичным политиком в современной России. Поскольку те, кто должен действовать в публичной плоскости, ничего для этого не делают. В частности, депутаты, чиновники и разные политические деятели. Они лишь изображают свои функции. В Кремле не хотят ничего объяснять своему населению по поводу войны. Однако они прекрасно понимают, что общественные недовольства все же существуют. И поэтому на этом фоне появляется Пригожин, выполняющий роль национального патриота», - пояснил Пригожин.

Политтехнолог отметил, что власти России до сих пор не могут артикулировать цели их «специальной военной операции».

«Пригожин фактически защищает все и всех, о чем рассказывает Стрелков, однако он не прибегает к критике власти. Его критика направлена только на Министерство обороны РФ. Также он изображает, что есть какие-то идеи не связанные с сохранением власти. Поскольку Кремль не может артикулировать какие-либо цели их «специальной военной операции», - добавил он.

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