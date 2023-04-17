В белорусской торговле по-прежнему остаются актуальными две проблемы 17.04.2023, 18:08

Они показывают, что в луканомике не все хорошо.

В Беларуси по-прежнему остаются актуальными две проблемы в розничной торговле. В январе-марте продажи упали на 3,5% к аналогичному периоду 2022 года, сообщает Белстат. При этом продолжает расти средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, торговые центры и на рынки, передает «Зеркало».

Розничный товарооборот конкретно организаций торговли за три месяца этого года составил 15,6 млрд рублей. Это на 3,3% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Месяцем ранее снижение было на таком же уровне.

Снижение розничных продаж происходит на фоне сокращения реальных доходов населения, а также введения чиновниками новой схемы регулирования цен.

Одновременно с этим у населения растут траты в магазинах, ТЦ и на рынках. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-марте составил 20 рублей. Годом ранее — 18,8 рубля.

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