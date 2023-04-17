Из российских колоний за год «исчезли» 17 тысяч заключенных 17.04.2023, 18:15

Их активно вербуют на войну в Украину.

Количество заключенных в 35 российских колониях сократилось на 17 тысяч человек за 2022 год. Об этом пишет «Медиазона», проанализировав данные региональных управлений ФСИН.

Больше всего число осужденных снизилось в колониях Самарской области. Если в начале 2022 года в них содержали 10,2 тысячи человек, к концу количество заключенных снизилось до 7,5 тысяч. При этом сокращение населения колоний в регионе нельзя объяснить историческим трендом, так как в 2021 году число заключенных росло, поэтому сокращение.

Больше полутора тысяч осужденных «исчезли» также в колониях Челябинской области. Еще более тысячи заключенных недосчитались в Татарстане и Кировской области.

Такой резкий спад может быть связан с вербовкой отбывающих наказания в колониях на войну в Украину в том числе наемниками ЧВК «Вагнер», предполагает «Медиазона». Собеседник издания в одной из колоний в Тульской области рассказал, что со всего региона на войну забрали около тысячи человек. Ему эту цифру сообщил сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Слова заключенного подтверждают данные ФСИН: за год число осужденных в регионе снизилось на 875 человек.

Однако предположение, что количество заключенных снижается именно за счет их отправки на фронт, не всегда подтверждается официальной статистикой. Так, в Краснодарском крае и Ярославской области, где, по словам источников «Медиазоны», велась активная вербовочная кампания, количество заключенных почти не изменилось.

В ноябре прошлого года ФСИН отчиталась о рекордном снижении числа осужденных в российских колониях. Всего за два месяца из колоний «исчезли» 23 тысячи человек. После этого федеральная служба временно прекратила публиковать эти данные.

В начале года федеральная служба опубликовала статистику, отчитавшись о небольшом сокращении заключенных за ноябрь и декабрь — только на шесть тысяч человек, что соответствовало тренду предыдущих лет.

В феврале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его частная военная компания больше не вербует новых наемников в российских колониях. После этого директор фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова сообщила, что осужденных продолжили рекрутировать, однако люди, которые ведут набор, начали представляться сотрудниками Минобороны РФ.

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