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Завтра в Беларуси подешевеет автомобильное топливо

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  • 17.04.2023, 18:37
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Завтра в Беларуси подешевеет автомобильное топливо

На одну копейку.

С 18 апреля в Беларуси предельные розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшатся на одну копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 18 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 2 рубля 29 копеек, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 39 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 61 копейка, ДТ — 2 рубля 39 копеек.

Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 11 апреля: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.

Напомним, в прошлом году цена на топливо изменялась 18 раз, в 2021 году — 30 раз, в 2020-м — 16, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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