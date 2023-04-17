Главу Татарстана объявили «нежелательным лицом» в Молдове и не выпустили из самолета 2 17.04.2023, 19:04

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Рустам Минниханов

В начале 2023 года США ввели санкции против Рустама Минниханова и его жены.

Власти Молдовы не пустили главу республики Татарстан Рустама Минниханова в страну и объявили его «нежелательным лицом». Об этом рассказал сам руководитель российского региона в видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал Gagauzinfo.

Минниханов летел в Молдову для участия в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023», который проходит в городе Гагаузии. Однако главе Татарстана не разрешили выйти из самолета после приземления в аэропорту Кишинева. Ему вручили документ об отказе во въезде в страну.

В начале 2023 года США ввели санкции против Рустама Минниханова и его жены.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить [Молдову]. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе», — сказал глава Татарстана.

Приглашение Минниханову для участия в конгрессе выдал депутат парламента Молдовы Александр Суходольский, рассказал депутат ТАСС. «Я ждал Минниханова в аэропорту со всеми документами. Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — заявил Суходольский.

Вместе с Миннихановым в Молдову прилетел глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров. Его также признали «нежелательным лицом» и не пустили в страну, отмечает Mash.

Визит делегации главы Татарстана не согласовали с молдавскими властями, рассказала журналистам пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки. Кроме того, по ее словам, администрация Гагаузской автономии не планирует проведение международного форума, передает «Интерфакс».

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