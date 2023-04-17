«Хочется спросить, что это было?» 4 17.04.2023, 19:33

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Покупатели раскритиковали белорусский магазин в Москве с аналогами товаров IKEA.

В московском торгово-развлекательном центре «Щелковский» в субботу, 15 апреля, открылся первый магазин белорусского бренда Swed House. Он позиционирует себя как альтернатива ушедшей с российского рынка IKEA. Однако некоторые покупатели негативно оценили ассортимент торговой точки и цены на товар. Претензии возникли также к площади магазина, пишет «Зеркало».

В ассортименте Swed House товары для дома, мебель, текстиль, а также товары для кухни. Посуда и столовые приборы производятся на предприятиях, которые ранее использовала сама шведская компания IKEA. В продаже есть и аналоги товаров, которые продает шведская компания.

— У нас свои бренды, свои товары. Да, у нас есть товары и IKEA, мы продаем. Процентов 15 у нас в ассортименте присутствует. Этого никто не запрещал. Мы продаем, люди берут. Также большой спрос на Swed House, вы можете обратить внимание, что творится в первый день, — в эфире СТВ сказал Мамедали Касымов, генеральный директор Swed House.

Сообщается, что сейчас товары производятся в четырех странах, но планируется, что большая их часть будет изготавливаться в Беларуси и Китае. В перспективе — открытие до 50 магазинов белорусского бренда по всей России. До конца года обещают минимум девять новых точек продаж.

Какие претензии возникли у покупателей

На странице Swed House «ВКонтакте» некоторые покупатели критически высказываются об открытии магазина. В основном они возмущены высокими ценами на товары, которые превышают икеевские более чем в два раза, скудным ассортиментом, отсутствием мебели, маленькой площадью магазина — между стеллажами тяжело разминуться.

«Очень тесный магазин, даже нет 100 квадратных метров. Посмотреть ничего невозможно, так как очень тесно, ассортимент — в основном посуда, свечки. Мебели можно сказать, что нет», — написал один из покупателей. Еще один добавил: «Ждем открытия нормального магазина (кстати, вы забыли учесть нормы размещения стеллажей и прохода между ними, так что тоже придется исправлять, они у вас около 70 сантиметров, а должны быть минимум 1,6 метра), либо онлайн-магазина с адекватными ценами, которые нас не „удивят“, иначе ваш бизнес просто накроется медным тазом».

«Кроме акул ничего и не будет», — предположил еще один пользователь «ВКонтакте».

«Ну, облажались ребята. Цены намного выше икеевских. В 2,5−3 раза. Цены и правда удивили, как и обещали», — написал один из комментаторов. Другой добавил: «Мне тоже не понравилось. А еще очень тесно и очень душно. Забавно, что на полу есть стрелки. Народ заходит в дверь, где касса, и идет против течения. В итоге в тесных рядах встречаются две толпы, и образуется либо пробка, либо толкучка. На фоне размера магазина эти стрелки выглядят максимально нелепо».

«Самые дешевые свечи с ароматом — 290 рублей (10,5 белорусского рубля в пересчете по курсу Нацбанка Беларуси на 17 апреля. — Прим. ред.). Они стоили даже перед закрытием (магазинов IKEA. — Прим. ред.) в три раза дешевле…» — привел примеры один из покупателей.

«Товаров именно IKEA примерно треть. Те, что под брендом магазина, сильно уступают в качестве икеевским аналогам, а цена такая же, как заказать IKEA у перекупов», — указал еще один комментатор. Другой покупатель добавил: «Побывали сегодня на открытии, хочется спросить, что это вообще было? Ассортимент просто никакой, половина товаров IKEA, цены высокие, дешевле можно купить на Яндекс.маркете. Просто шок, если честно, ехали специально с другого конца Москвы, и оно того не стоило».

Другой покупатель также возмущен стоимостью товаров: «Вот это цены! Пододеяльник и две наволочки 4300 рублей (155 белорусских рублей. — Прим. ред.). Цены вас удивят. Турецкое белье и лучше, и дешевле, и в полном комплекте».

«Приехали сегодня и разочаровались. Помещение маленькое, с максимум пятью поворотами, без окон и вентиляции, дышать нечем! И смотреть, к сожалению, тоже не на что! Если ехать надо, то не стоит! Чашки, ложки, плошки-поварешки, коврик, простыня — больше нет ни х***я! До IKEA еще оооооочень далеко».

Как отличаются цены в IKEA и у белорусского аналога

Если сравнить цены в Swed House и литовской IKEA, то они действительно отличаются. К примеру, подсвечник Kringsynt диаметром 21 см, черного цвета, в московском магазине стоит 620 российских рублей (22,37 белорусского рубля или 6,88 евро), в Вильнюсе — 3,99 евро. Разница в стоимости — чуть больше, чем в 1,7 раза. Цена конструкции для хранения вещей Trofast размером 46×30×94 см в Москве — 6900 рублей (248 белорусских рублей или 76 евро), в Вильнюсе — 49 евро. Разбежка в стоимости — почти 1,6 раза. Свеча Fenomen высотой 14 см в Swed House стоит 390 рублей (14 белорусских рублей или 4,33 евро), в Вильнюсе — 2,29 евро. Разница — почти 1,9 раза.

В интервью финским корреспондентам из Mtvuutiset Мамедали Касымов согласился с тем, что цены в их магазине выше, чем в IKEA, но нашел чем это объяснить.

— У нас нет таких объемов, как в IKEA, но мы стремимся. Во-вторых, курс доллара тоже подрос, это тоже сказывается. От цен IKEA, думаю, мы незначительно отличаемся, — сказал генеральный директор Swed House.

Напомним, ранее глава Союза торговых центров РФ Булат Шакиров заявил, что в Москве в 2023 году могут открыться десять магазинов белорусского аналога IKEA, а в ближайшие годы — до 50 магазинов по всей России. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил, что в Москве планируется открыть 10 магазинов Swed House и это «только начало».

В Беларуси у компании Swed House открыты магазины в Минске в торговом центре DiaMOND, а также в Новополоцке в ТЦ «Зодиак».

Напомним, в марте прошлого года IKEA Group приняла решение приостановить весь белорусский и российский экспорт и импорт и отменить все производственные сделки IKEA Industry в России. 5 июля прошлого года IKEA запустила финальную онлайн-распродажу в РФ. После этого компания продала все четыре фабрики в России и подала заявление на ликвидацию ООО «Икеа дом», которое управляет российскими магазинами сети.

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