Цены на яйца в мире достигли 10-летнего максимума 1 17.04.2023, 19:48

Насколько они подорожали в Беларуси.

Мировые цены на яйца достигли исторического максимума. Это оказывает большое влияние на предложение яиц во всем мире. Myfin.by узнал, как изменились цены за год на яйца в Беларуси и сколько их потребляет среднестатистический белорус.

В период с 1 квартала 2022 года по 1 квартал 2023 года цены на яйца в США и ЕС выросли на 155% и 62% соответственно, в то время как цены на яйца в Японии достигли в марте самого высокого уровня с 2003 года, пишет Rabobank. Цены на многих других рынках также достигли исторического максимума, в том числе в Таиланде, Израиле, Новой Зеландии, Нигерии, Кении, Бразилии, Мексике, Аргентине и на Филиппинах.

Рост цен на яйца отражает сочетание нескольких факторов спроса и предложения:

повышение стоимости кормов;

последствия вспышек птичьего гриппа;

последствия сбоев на рынке из-за Covid-19;

изменение потребительского поведения (потребительский спрос на яйца вырос, так как потребители стали искать более дешевые источники белка).

Rabobank ожидает, что цены на яйца останутся относительно высокими в течение всего 2023 года, особенно на рынках, сильно пострадавших от птичьего гриппа, роста производственных затрат и законодательных изменений.

В настоящее время существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что высокие цены повлияют на доступность яиц для потребителей с низким доходом, особенно на развивающихся рынках.

А что в Беларуси

По данным Белстата, в марте 2023 года десяток яиц стоил в стране 3,05 рубля, в марте 2022 года — 2,73 рубля. За год подорожание составило 10,5%.

Всего в Беларуси производят в год около 3 млрд яиц.

Основные производители: ОАО «1-я Минская птицефабрика», ОАО «Солигорская птицефабрика», ОАО «Барановичская птицефабрика».

Среднестатистический белорус в год потребляет примерно 260−270 яиц (по данным Белстата: в 2018 году — 260, в 2019 году — 264, в 2020 году — 268, в 2021 году — 266).

Уровень самообеспеченности населения этим продуктом держится в последние годы на уровне примерно 130%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».