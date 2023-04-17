Илья Поршнев из «Минска-2» забил рекордные 16 мячей в ворота «Осиповичей» 3 17.04.2023, 20:27

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Илья Поршнев

Футбольный матч завершился со счетом 20:0.

Юношеская команда «Минск-2» (U-15), выступающая в республиканских соревнованиях под эгидой Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в первой лиге (зона «Восток»), провела календарный матч против «Осиповичей». «Горожане» разгромили гостей с рекордным счетом 20:0, передает «Прессбол».

Примечательна, помимо двузначного счета, результативность одного из футболистов. Так, форвард «Минска-2» Илья Поршнев отправил в ворота соперников 16 (!) мячей.

Автор рекордного достижения забил на 3-й, 12-й, 15-й, 19-й, 24-й, 26-й, 30-й, 32-й, 37-й, 38-й, 45-й, 50-й, 56-й, 58-й, 61-й и 67-й минутах.

Такой результативности нападающего за всю историю соревнований, проводимых под эгидой БФФ, прежде не фиксировалось.

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