Немецкий художник выставил фото от ИИ на фотоконкурсе и победил 2 17.04.2023, 20:44

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Изображение, созданное искусственным интеллектом, победило в категории «Креатив».

Изображение, созданное искусственным интеллектом, получило главную награду на престижном конкурсе. Об этом сообщает PetaPixel.

Работа под названием «Электрик» Бориса Эльдагсена получила первую премию в категории «Креатив» на конкурсе Sony World Photography Awards Всемирной организации фотографии, несмотря на то, что не была снята камерой.

Впоследствии Эльдагсен отказался от награды, сказав: «Искусственный интеллект – это не фотография. Я подал заявку [...], чтобы выяснить, подготовлены ли конкурсы к участию в них изображений с искусственным интеллектом. Они не готовы».

Изображение Эльдагсена является частью серии под названием PSEUDOMNESIA: Fake Memories, призванной напомнить о фотографическом стиле 1940-х годов. Однако на самом деле это фальшивые воспоминания о прошлом, которого никогда не существовало, которое никто не фотографировал. Эти образы были созданы с помощью языка и отредактированы еще от 20 до 40 раз с помощью генераторов изображений с искусственным интеллектом.

Вскоре после признания «фотография» была удалена с веб-сайта выставки и конкурса. Эльдагсен действительно приехал в Лондон на церемонию награждения и даже вышел на сцену (без приглашения), чтобы лично зачитать заявление.

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