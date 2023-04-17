Весной в военкоматы вызовут около 40 тысяч белорусов 3 17.04.2023, 21:19

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Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Минобороны Беларуси анонсирует отправку с 26 апреля в воинские части призванных на срочную военную службу.

В первый же день около 1000 человек направят в Силы спецопераций, в 72-й объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов, а также в Минскую военную комендатуру.

Всего в апреле-мае Вооруженные силы, другие войска и формирования пополнят около 10 тысяч человек. Принятие присяги в армии запланировано на 20 мая.

Анонсируется, что весной 2023-го на призывные комиссии в военкоматы вызовут около 40 тысяч человек.

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