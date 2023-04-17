ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО

ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО2
- 17.04.2023, 21:39
- 2,204
Истребители и самолет-разведчик РФ перехватили над Балтийским морем.
ВВС Германии и Британии перехватили пару российских истребителей и самолет-разведчик, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем.
Об этом пишет Sky News.
Отмечается, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как разведывательный самолет, который летел с материковой России в Калининградский анклав. Его встретили два российских истребителя, базирующихся в Калининграде, после чего полетели с ним на юг через северо-западную часть эстонской зоны полетов.
«Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непоколебимой и решительной», - заявил пилот ВВС Швеции.