ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО 2 17.04.2023, 21:39

2,204

Истребители и самолет-разведчик РФ перехватили над Балтийским морем.

ВВС Германии и Британии перехватили пару российских истребителей и самолет-разведчик, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как разведывательный самолет, который летел с материковой России в Калининградский анклав. Его встретили два российских истребителя, базирующихся в Калининграде, после чего полетели с ним на юг через северо-западную часть эстонской зоны полетов.

«Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непоколебимой и решительной», - заявил пилот ВВС Швеции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».