В Минске не осталось ни одного частного детского сада 1 17.04.2023, 21:51

2,180

Также лукашисты «зачистили» частные школы.

В Минске не осталось ни одного частного детского сада, заявила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко, сообщает агентство «Минск-Новости».

«В Минске нет частных детских садов — к сожалению, они не смогли выполнить долицензионные требования. Государственные дошкольные учреждения вполне удовлетворяют запросы родителей», — заявила Борисенко.

По ее словам, в столице есть отдельные микрорайоны, где велась или ведется активная жилая застройка, и не всегда совсем близко к дому можно получить место в детском саду. Однако «подъехать одну-две остановки в городе с такой развитой транспортной инфраструктурой — не проблема».

«В целом, у нас количество мест в детских садах больше, чем количество детского населения», — подытожила она.

Напомним, 14 апреля стало известно, что после прошлогодних поправок в законодательство и введения требования о лицензировании школ в Минске из всех частных школ остались всего три, которые получили лицензию.

Из всех частных школ никаких проблем не возникло только у Минской международной гимназии, которую связывают с Ириной Абельской, матерью Николая Лукашенко. Школа открылась в 2020 году под Минском в элитном поселке Дрозды. Именно в Минской международной гимназии, по данным журналистов, учился Николай Лукашенко, после того как в августе 2020-го забрал документы из Лицея БГУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».