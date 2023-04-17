В США пенсионер вмиг озолотился, но не смог поверить в это 17.04.2023, 22:10

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Он купил билет 1 апреля.

61-летний автомеханик Эрл Лэйп из американского города Дубьюк (штат Айова) выиграл в лотерею джекпот в размере 40 миллионов долларов, купив билет в День дурака, который отмечается ежегодно 1 апреля.

Сначала пенсионер подумал, что стал жертвой розыгрыша. Об этом сообщает издание Huffpost

Эрл решил перепроверить результат вместе с продавцом в магазине, где купил лотерейный билет, и только после поверил, что действительно разбогател.

«Я смеялся. Я думал, что это первоапрельская шутка», — сказал Эрл после получения своего приза в штаб-квартире лотереи Айовы в Клайве.

Лэйп решил получить свой выигрыш сразу целиком — наличными после уплаты налогов и сборов ему отдали 21,28 миллиона долларов. Полная сумма в размере 40 млн «зеленых» досталась бы ему, если бы он согласился на ежегодные выплаты на протяжении 29 лет.

Счастливчик сказал, что планирует теперь помочь финансово своей семье, также часть денег он пожертвует организациям, занимающимся лечением детей.

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