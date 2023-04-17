«Приближается шторм»: военный эксперт показал видео тысяч бойцов ВСУ

«Приближается шторм»: военный эксперт показал видео тысяч бойцов ВСУ3
- 17.04.2023, 22:12
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Украинцы готовятся к контрнаступлению.
Авторитетные западные военные эксперты продолжают публиковать впечатляющее видео армады ВСУ, которое накануне появилось в социальных сетях.
Кадры снял один из бойцов украинской армии: на них несколько тысяч украинских военных в полной экипировке следует в неизвестном направлении.
Видео было записано на полигоне, однако произвело сильное впечатление на аудиторию. Более того, в рамках предстоящего контрнаступления ВСУ указанные кадры дают представление о «масштабе шторма, который приближается», пишет на своей странице в социальной сети в Twitter немецкий военный эксперт, пишущий под ником Tendar.
«Иногда требуется всего несколько секунд, чтобы понять, какой шторм приближается, и это видео с полигона, на котором запечатлены украинские солдаты, безусловно, является одним из них», - отметил он.
Sometimes it takes only few seconds to relay what kind of storm is coming and that training ground video showing Ukrainian soldiers is most certainly one of them. #Ukraine pic.twitter.com/tX29aiQpeX— (((Tendar))) (@Tendar) April 15, 2023