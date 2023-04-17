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«Приближается шторм»: военный эксперт показал видео тысяч бойцов ВСУ

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  • 17.04.2023, 22:12
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«Приближается шторм»: военный эксперт показал видео тысяч бойцов ВСУ

Украинцы готовятся к контрнаступлению.

Авторитетные западные военные эксперты продолжают публиковать впечатляющее видео армады ВСУ, которое накануне появилось в социальных сетях.

Кадры снял один из бойцов украинской армии: на них несколько тысяч украинских военных в полной экипировке следует в неизвестном направлении.

Видео было записано на полигоне, однако произвело сильное впечатление на аудиторию. Более того, в рамках предстоящего контрнаступления ВСУ указанные кадры дают представление о «масштабе шторма, который приближается», пишет на своей странице в социальной сети в Twitter немецкий военный эксперт, пишущий под ником Tendar.

«Иногда требуется всего несколько секунд, чтобы понять, какой шторм приближается, и это видео с полигона, на котором запечатлены украинские солдаты, безусловно, является одним из них», - отметил он.

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