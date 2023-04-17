Ябатьку и заместителя Павличенко перезадержали на 15 суток 17.04.2023, 22:15

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Сергей Заславский

Возможно уголовное дело.

На прошлой неделе мы рассказывали трагикомическую историю, как по минским властным коридорам под видом майора внутренних войск гастролировал многократно судимый Сергей Автухович. Под маркой «за батьку!» он стал вхож к топ-чиновникам, но за репост «экстремистских материалов» получил сутки. История получает продолжение.

В реальности, многократно судимый за разбои, он смог пролезть в заместители к Дмитрию Павличенко в Ассоциации ветеранов спецназа и сделать себе блестящую репутацию в государственных органах. Помимо подставной формы, у него был только один аргумент — позиция «за Лукашенко».

После того, как этот человек случайно попал на Окрестина за репост статьи о себе самом из некоего «экстремистского» по версии лукашистов ресурса, журналистам стали известны подлинные детали его биографии.

И, как стало известно «Нашай Ніве», Сергей Автухович перезадержан по административке и остается на Окрестина. Точная статья нам неизвестна.

Вероятно, для «ябатьки Лейтенанта Шмидта» все может закончиться похуже, чем просто сутками.

«Насколько я понимаю, первое время он сам напрашивался со своими семинарами и лекциями к военным и милиционерам, чтобы собрать портфолио.

Но точно известно, что следующий шаг — запрос бюджетных средств для продолжения такой «важной» и оцененной грамотами министерств деятельности, на проект «За сильную Беларусь». Он делился такими планами с силовиками, но подробно это обсуждал, по логике, с гражданскими чиновниками, которые могли бы найти на это бюджет, так как у военных его не было.

И в этом заключается принципиальный момент. Если он просто дурил чиновников, то обойдется административками за неправомерное ношение форменной одежды, а также, я думаю, за дискредитацию наших деятелей МВД, которые с ним фоткались — статьи здесь могут быть любые. А вот если он получил деньги от государства на свою «За сильную Беларусь» — это уголовка», — рассуждает собеседник, знакомый с ситуацией.

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